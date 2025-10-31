Luciano Spalletti was dé architect van het derde landskampioenschap in de geschiedenis van de Napoli. De 66-jarige toptrainer tekende donderdag echter bij een van hun grootste rivalen, namelijk Juventus. Opmerkelijk, want Spalletti heeft de club uit Napels vereeuwigd op zijn lichaam.

Spalletti werd donderdag bevestigd als de nieuwe trainer van Juventus, als opvolger van Igor Tudor. Het is een terugkeer naar de Serie A voor de Spalletti, nadat hij Napoli in 2023 verliet en bondscoach van Italië werd. Na een pover EK en slechte start in de WK-kwalificatie werd de Italiaanse oefenmeester bij de Azzurri vervangen door Gennaro Gattuso.

Bij Napoli wist Spalletti voor de eerste, en tot nu toe laatste keer, de Serie A te winnen, in het seizoen 2022/23. Het was de derde Scudetto in de geschiedenis van Napoli en de eerste sinds het Maradona-tijdperk, waarin de club in 1987 en 1990 de titel veroverde.

Bizarre tatoeage

Gezien de omvang van die prestatie besloot Spalletti dit te vieren met een speciale tatoeage op zijn linkerarm, met het symbool van Napoli en de derde Serie A-titel voor de club. Het kunstwerk is niet te missen. De tatoeage bestrijkt namelijk bijna zijn gehele onderarm en de felle clubkleuren van Napoli spatten eraf.

Nu heeft Spalletti getekend bij Juventus, dat wordt gezien als een van de aartsrivalen van de Napolitanen. Sterker nog, in de straten van Napels is het zelfs gebruikelijk om het clublogo van Juventus op wc-papierrollen te zien.

Snelle hereniging

Spalletti wordt in de Serie A al snel herenigd met zijn oude club Napoli. Op 7 december nemen de twee grootmachten het tegenover elkaar op. Tot die tijd wil de 66-jarige trainer het seizoen van Juventus, dat op de zevende plaats staat in de Serie A en geen van de laatste acht wedstrijden onder voorganger Igor Tudor won, een andere wending geven.

