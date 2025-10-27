Het EK voetbal van 2032 zal worden gespeeld in Turkije en Italië. Er zijn echter zorgen over de gereedheid van de Italiaanse stadions. Een zeer opvallende kandidaat wil nu het Zuid-Europese land vervangen. Rusland ziet zichzelf namelijk als geschikte organisator.

De gastheer van het WK 2018 heeft laten weten bereid te zijn om de rol van Italië over te nemen. Dat is opvallend, want het land mag zelf niet aan het toernooi deelnemen. Sinds de invasie van Oekraïne zijn de Russen namelijk uitgesloten door zowel de UEFA als de FIFA. Zo werden hun kandidaturen voor het EK van 2028 en 2032 destijds ook niet in overweging genomen vanwege de oorlog.

Veroudering van Italiaanse stadions

Voorlopig staat ieder geval gewoon op de planning dat het EK ook in Italië zal worden gespeeld. Maar er bestaan dus wel zorgen over de veroudering van sommige stadions. Het San Siro (Milaan) en het Stadio Olimpico (Rome) zijn slechts twee van de historische arena's die dringend aan modernisering toe zijn, maar de verbeteringen verlopen tot nu toe traag.

'Ik maak me echt zorgen'

Zelfs Aleksander Ceferin, voorzitter van de UEFA, gaf toe dat Italië 'veruit de slechtste infrastructuur' heeft van alle grote Europese voetballanden. Ook de voorzitter van het Italiaanse voetbalbestuur, Ezio Simonelli, is er niet gerust op. "Ik maak me echt zorgen over het EK van 2032", zo vertelde hij.

Simonelli was het eens met de kritiek van Ceferin op de Italiaanse stadions. "We lopen ver achter op de rest van Europa. In de afgelopen achttien jaar hebben we slechts zes nieuwe stadions geopend, waarvan er maar drie in de Serie A staan. In de rest van Europa zijn dat er 226."

Rusland staat klaar

Met de positieve ervaringen van het WK 2018 nog vers in het geheugen, voert Alexander Dyukov, voorzitter van de Russische voetbalbond, de druk op het Zuid-Europese land op. Italië heeft een stadionprobleem. Als zij hun organisatie verliezen vanwege de stadions, dan staan wij klaar", zo deelde hij aan het Russische medium Sport.ru. "Rusland is klaar om het EK 2032 te organiseren in plaats van Italië", zo sloot Dyukov af.