Juventus debuteert deze week op het WK voor clubteams. Dat doet de club van de Nederlander Teun Koopmeiners in Washington, waar een bezoekje aan president Donald Trump op het programma stond.

Voorafgaand aan hun wedstrijd tegen Al Ain in de hoofdstad van de Verenigde Staten, werd Juventus ontvangen door president Trump in de Oval Office van het Witte Huis. De ontmoeting werd ontsierd door een ongepaste opmerking van de Amerikaanse president.

Bizar moment op het WK voor clubs: aanvoerder valt op met zeer vreemde actie Met veel lege stoeltjes en topclubs die het opnemen tegen semi-profs is het WK voor clubs tot nu toe een vreemde gewaarwording. Op dinsdag is er weer iets tamelijk opmerkelijks gebeurd tijdens het toernooi.

Transfobisch

Nadat hij het beleid van zijn regering tegen de aanwezigheid van transgenders in de vrouwensport herhaalde, richtte Donald Trump zich tot de Bianconeri met de vraag: "Zou een vrouw in jullie team kunnen spelen? Dat zou grappig zijn."

Lionel Messi krijgt hoog bezoek van voetballegende en ontvangt heel bijzonder cadeau: 'Speciaal en waardevol' Lionel Messi beleefde met Inter Miami een matige start van het WK voor clubs. De eerste wedstrijd van het toernooi werd met 0-0 gelijkgespeeld tegen het Egyptische AL Ahly SC. Ondanks het karige resultaat heeft de Argentijn tijdens het nieuwe WK al wel een hoogtepuntje beleefd.

Juventus algemeen directeur Damien Comolli probeerde de gemoederen te bedaren door te stellen dat de club een "heel goed damesteam" heeft, maar de Amerikaanse president reageerde prompt dat "vrouwen met vrouwen zouden moeten spelen". De aanwezige spelers deden Trumps opmerkingen af als onbelangrijk.

Trump voert streng beleid tegen transgenders

Sinds zijn aantreden begin januari heeft de regering-Trump verschillende decreten uitgevaardigd om de rechten van transgenders te beperken, met name een verbod op geslachtsverandering op identiteitsbewijzen en beperking van de deelname aan vrouwensport voor atleten die biologisch als vrouw zijn geboren.

Kwestie Iran

Op beelden die het Witte Huis deelde, is te zien dat de spelers van de Italiaanse topclub achter hem staan, wanneer door de aanwezige pers onder meer vragen over de oorlog tussen Israël en Iran worden gesteld. "Ik wil niet aanvallen. Ik ben er niet op uit om aan te vallen, maar als het een keuze is tussen aanvallen of een kernwapen dat zij hebben, dan moet je doen wat je moet doen", zei hij over het conflict tussen de twee landen

Champions League-finalist zit vast in eigen land en moet WK voor clubs missen Het lukt Inter-aanvaller Mehdi Taremi niet om naar de Verenigde Staten te reizen. De voetballer zit vast in Tehran, de hoofdstad van zijn thuisland Iran. Door het conflict met Israël zijn vliegvelden gesloten.

Naast de spelers en staf van Juventus, was ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino een van de aanwezigen. Juventus is ingedeeld in Groep G en neemt het donderdag in hun eerste wedstrijd van het toernooi op tegen Al Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten.