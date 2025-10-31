De Turkse voetbalwereld wankelt opnieuw. De tuchtcommissie van de Turkse voetbalbond (TFF) heeft vrijdag harde straffen uitgedeeld na het bizarre gokschandaal dat eerder deze week aan het licht kwam. Maar liefst 149 scheidsrechters zijn voorlopig geschorst, een maatregel die zijn weerga niet kent.

De Professionele Voetbaltuchtcommissie (PFDK) besloot dat de betrokken scheidsrechters tussen de acht en twaalf maanden langs de kant moeten blijven. Naar drie anderen loopt nog een onderzoek. Onder hen bevinden zich volgens Turkse media zeven topscheidsrechters en vijftien assistenten die actief zijn in de Süper Lig, het hoogste niveau van het Turkse voetbal.

Volgens cijfers van de TFF blijkt dat 371 van de 571 actieve scheidsrechters een weddenschapsaccount hadden. 152 van hen zouden daadwerkelijk hebben gegokt op wedstrijden, soms zelfs binnen hun eigen competitie.

'Eén scheidsrechter plaatste 18.000 weddenschappen'

De omvang van het schandaal is ongekend. Eén scheidsrechter zou maar liefst 18.227 keer een weddenschap hebben geplaatst. Anderen gokten duizenden keren, waaronder op voetbalwedstrijden. TFF-voorzitter İbrahim Hacıosmanoglu sprak van 'één van de diepste crises in de Turkse sportgeschiedenis' en benadrukte dat er 'geen genade' zal zijn voor betrokkenen.

Turkse sportkranten als Fanatik en Fotomaç noemen het 'één van de zwartste hoofdstukken uit de Turkse voetbalgeschiedenis'. Het vertrouwen in de arbitrage is volledig verdwenen, een ramp voor een competitie die al jaren worstelt met geloofwaardigheid.

Onderzoek nog niet afgerond: drie kopstukken onderzocht

De TFF benadrukt dat de onderzoeken nog lopen. De dossiers van drie prominente arbiters, onder wie FIFA-scheidsrechter Zorbay Kücük, zijn overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Zij zouden mogelijk te maken krijgen met strafrechtelijke vervolging. Kücük ontkent zelf alle betrokkenheid en zegt slachtoffer te zijn van identiteitsdiefstal.

Ondanks de chaos is er ook steun voor het harde optreden. Topclubs Beşiktaş en Trabzonspor lieten in officiële verklaringen weten dat ze achter de bond staan. "Alleen door openheid en harde maatregelen kan het vertrouwen in het Turkse voetbal worden hersteld", aldus Trabzonspor.