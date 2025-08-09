Fenerbahçe heeft in een officieel statement woest uitgehaald naar scheidsrechters van de Turkse voetbalbond (TFF). De Feyenoord-opponent in de voorronde van de Champions League was niet tevreden met de wedstrijdleiding in de seizoensopener van aartsrivaal Galatasaray. 'Smerige structuur'.

Feyenoord won afgelopen woensdag op het nippertje van Fenerbahçe. De ploeg van Robin van Persie pakte door een doelpunt van Anis Hadj-Moussa in de extra tijd de overwinning: 2-1. Trainer José Mourinho zal volgende week dinsdag in Turkije meer tegenstand moeten bieden. De winnaar plaatst zich voor de play-offs van de Champions League.

'Schande' van scheidsrechter

Tegelijkertijd is de Turkse competitie begonnen en direct ontvangt de scheidsrechterscommissie van de Turkse bond hevige kritiek. Fenerbahçe spreekt in een officieel statement op de clubsite opnieuw van 'een schande'. De Turkse topclub is van mening dat aartsrivaal Galatasaray vaak wordt voorgetrokken door scheidsrechters.

Vrijdagavond won de ploeg in de seizoensopener met 0-3 va Gaziantep. Galatasaray verdiende liefst twee strafschoppen én zag de thuisploeg een rode kaart krijgen. 'Slechts enkele minuten na de aftrap van het nieuwe seizoen werden er opnieuw scheidsrechterlijke beslissingen genomen die al in het geheugen van alle voetbalfans gegrift staan', schrijft Fenerbahçe.

Smerige structuur

'Wij, net als heel Turkije, hebben kunnen vaststellen dat hetzelfde scenario zich sinds de eerste dag van het seizoen opnieuw heeft voorgedaan en dat de gordijnen van het theater opnieuw zijn geopend', vervolgen ze.

'De voorzitter van de TFF en de Raad van Bestuur moeten het Centraal Uitvoerend Comité (MHK) zo snel mogelijk ter verantwoording roepen na deze schande. Want zowel de aanstelling van de VAR als de aanstelling van Ali Sansalan voor deze wedstrijd geven duidelijk de mentaliteit weer. Alle relaties van de MHK-president moeten in alle opzichten worden onderzocht! Deze smerige structuur in het Turkse voetbal zal vroeg of laat voor ieders ogen ter verantwoording worden geroepen.'

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.