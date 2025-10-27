Als je actief bent als profvoetballer is het natuurlijk uit den boze om te gaan gokken op wedstrijden. Dat geld al helemaal voor scheidsrechters. Nu blijkt dat een gigantisch deel van de geregistreerde Turkse arbiters zich hier schuldig aan heeft gemaakt, wat een bom heeft doen barsten.

De rel is ontstaan nadat Ibrahim Haciosmanoglu, de voorzitter van de Turkse scheidsrechtersbond, het nieuws op maandag onthulde. Volgens hem zijn in de afgelopen vijf jaar maar liefst 571 scheidsrechters betrapt op het plaatsen van weddenschappen op wedstrijden.

Van de 371 arbiters met een actief gokaccount, zijn er nog altijd 152 die blijven wedden. Onder hen zijn zelfs zeven topscheidsrechters en vijftien assistenten actief in de Süper Lig, het hoogste niveau van Turkije.

"We zijn dit seizoen begonnen om het Turkse voetbal eerlijker te maken", zo stak de scheidsrechterbaas af tijdens een persconferentie. "Om dat te doen, zij we begonnen in ons eigen straatje. Onder de mensen bij wie gokaccounts werden gevonden, bevonden zich zeven arbiters die actief zijn in de Süper Lig, vijftien assistenten op topniveau, 36 geclassificeerde scheidsrechters en 94 geclassificeerde assistenten."

Duizenden bets

Haciosmanoglu deelde daarbij nog een ander saillant detail: er is één scheidsrechter die zelfs meer dan 18.000 keer een betje heeft geplaatst. De naam van de arbiter in kwestie is niet onthuld.

Dit nieuws is keihard aangekomen in Turkije. Zo spreekt de gerenommeerde sportkrant Fanatik zelfs over 'één van de zwartste hoofdstukken uit de Turkse voetbalgeschiedenis.'

Reactie van clubs

Ondanks dat deze bizarre onthulling veel mensen boos en teleurgesteld heeft gemaakt, is er ook ruimte voor enige positiviteit. Zo hebben topclubs als Besiktas en Trabzonspor al officiële statements naar buiten gebracht. Zij laten daarin weten blij te zijn met de transparantie van de bond, en moedigen hen dan ook aan om het onderzoek consequent voort te zetten.