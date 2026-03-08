Door een blessure haalt Kylian Mbappé momenteel niet de krantenkoppen met zijn prestaties op het veld, maar wél met zijn privéleven. De ster van Real Madrid werd de afgelopen dagen meerdere keren gespot in Parijs met de Spaanse actrice Ester Expósito. Dat zorgt voor volop speculaties over een mogelijke romance tussen de twee.

De 27-jarige Fransman kan zijn club momenteel niet helpen door een knieblessure. Terwijl zijn teamgenoten streden op bezoek bij Celta de Vigo in La Liga, werd Mbappé volgens verschillende media - onder meer het Duitse Bild - gespot in Parijs. Opvallend genoeg zou hij daar niet alleen zijn geweest.

Romantisch etentje

Aan zijn zijde werd namelijk de Spaanse Expósito gezien, bekend van onder meer de populaire Netflix-serie Elite. Op sociale media doken foto's op van het account AQABABE waarop de voetballer en de actrice in ogenschijnlijk intieme setting te zien zijn. Hoewel de beelden van matige kwaliteit zijn, lijken ze de geruchten over een mogelijke romance alleen maar verder aan te wakkeren.

Volgens bronnen zouden Mbappé en Expósito elkaar eerder al hebben ontmoet in Madrid. Zo zouden ze eind februari samen een drankje hebben gedaan in de rooftopbar van het Pullman Hotel. In Parijs werden ze vervolgens opnieuw samen gezien, dit keer in een restaurant met uitzicht op de Eiffeltoren.

Nieuwe vlam van Kylian Mbappé?

Expósito was officieel in Parijs voor Le Grand Dîner du Louvre, een exclusief gala dat geldt als een van de belangrijkste evenementen tijdens de modeweek in de Franse hoofdstad. Op haar Instagram-account deelde de 26-jarige actrice meerdere foto's van de avond, al viel fans op dat ze haar gezelschap op sommige beelden buiten beeld hield. Voorlopig hebben zowel Mbappé als Expósito zelf nog niets gezegd over de geruchten

Het is niet de eerste keer dat Mbappé in verband wordt gebracht met een bekend model. Eerder gingen er geruchten dat hij een relatie had met het Belgische topmodel Rose Bertram, de ex-vriendin van oud-voetballer Gregory van der Wiel. Met hem kreeg Bertram twee kinderen. Officieel werd die relatie overigens nooit bevestigd.

Real Madrid

Voorlopig kan Mbappé zich vooral richten op zijn herstel. Door zijn knieblessure ontbreekt de Franse ster momenteel bij Real Madrid. De Madrilenen zagen dit weekend de achterstand op koploper Barcelona oplopen, al ging het in de Champions League een stuk beter. Daar rekende de Spaanse grootmacht af met Benfica en plaatste het zich voor de volgende ronde.