'Internationale ster' Ruud Gullit maakt indruk in nieuwe rol: 'Zijn gunfactor werkt als een magneet'

Oud-topvoetballer Ruud Gullit werd wereldwijd beroemd door zijn kwaliteiten op het veld, maar nu maakt de 62-jarige in een andere rol indruk in de sportwereld. "Je moet wel gek zijn om Ruud er niet bij te willen hebben."

Sinds zijn voetbalpensioen is Gullit vaak te vinden op de golfbaan. Hij deelt die hobby met zijn vriendin Karin de Rooij. Vanwege zijn passie voor de sport werd hij dit jaar benoemd tot toernooidirecteur van het KLM Open, dat dit weekend plaatsvindt in Amsterdam.

Hij deelt de functie met voormalig golfer Daan Slooter. Die licht de keuze voor Gullit toe in gesprek met De Telegraaf. "In eerste instantie is dat in het kader van 750 jaar Amsterdam en dat we hier op zijn thuisbaan spelen", zegt Slooter over de oud-middenvelder van AC Milan.

Hij hoopt dat de samenwerking een vervolg krijgt. "Want ik vind het geweldig om het met hem samen te doen en volgens mij vindt Ruud het ook leuk." Bovendien trekt het voetbalicoon een groot publiek. "Hij is een ster van internationale allure met een gigantisch bereik, waardoor niet alleen mensen uit de golfwereld hier naartoe trekken, maar ook uit andere geledingen."

'Gek van het spelletje'

"Hij heeft de gunfactor die werkt als een magneet en dat is alleen maar goed voor onze sport", vervolgt Slooter. "Daarbij is hij gek van het spelletje. We doen allebei ons ding. Je moet wel gek zijn om Ruud er niet bij te willen hebben. Hij is een enorme toevoeging voor het KLM Open.”

Gullit mocht donderdag het toernooi aftrappen met de eerste slag. Hij vertelde na afloop tegen Sportnieuws.nl dat hij erg zenuwachtig was voor de opening. "Ik had niet verwacht dat er zo veel mensen zouden staan. Maar wel leuk om te doen", zei hij. "Het is leuk omdat je de sport niet écht onder de knie hebt", legt hij uit. "Dat maakt het spannend."