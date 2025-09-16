Het populaire voetbalspel FC heeft de soundtrack bekendgemaakt voor de nieuwste editie (FC 26). Daarin is ruimte voor bekende artiesten als Ed Sheeran, Fred again én een bekende profvoetballer. Het gebeurde nooit eerder dat een profvoetballer met een liedje in een FC-game (voorheen FIFA) kwam.

Het gaat om Moise Kean, een 25-jarige spits van Fiorentina. De Italiaan vertegenwoordigt een marktwaarde van 50 miljoen euro (volgens Transfermarkt) en heeft al 23 interlands en tien goals achter zijn naam staan. Kean is in de game te vinden onder zijn artiestennaam KMB (Kean Moise Bioty; Bioty is zijn tweede naam).

"Voetbal en muziek zijn beide passies die mensen wereldwijd verbinden, ongeacht hun verschillen", zei Kean hier zelf over. "Om nu deel uit te maken van FC 26, niet alleen als speler maar ook als artiest, is een droom die uitkomt." Kean is te horen met het nummer BOMBAY.

Noa Lang en andere Nederlandse artiesten

Noa Lang zal toch hopen ooit in de voetsporen van KMB te treden. De voetballer van Napoli maakt muziek onder de naam Noano en bracht inmiddels vier nummers uit. De bekendste plaat is Damage, die hij met Ronnie Flex maakte. Lang liet eerder al blijken helemaal niet tevreden te zijn met zijn rating in FC 26:

Waar Lang nog moet wachten op een plekje in FC als artiest, daar is er wel ruimte voor andere Nederlanders. 3robi, Weval en Woodcamp hebben een plekje bemachtigd op de enorme afspeellijst van de game. Weval is te beluisteren met het nummer Moving On, Woodcamp met Eatin' Good en 3robi met de plaat MA3LISH, die hij samen met de Belgische artiest DYSTINCT heeft gemaakt.

Releasedatum FC 26

FC 26 komt wereldwijd uit op 26 september. Voor de gamers die niet kunnen wachten, is de Ultimate Edition al op 19 september beschikbaar. Mohamed Salah en Kylian Mbappé zijn deze editie de spelers met de hoogste rating bij de mannen (91), Nederlander Virgil van Dijk (90) zit daar met meerdere collega's vlak onder.