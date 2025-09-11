Liverpool kende afgelopen een bijzondere transfersaga met Alexander Isak. De spits wilde weg bij Newcastle United, en kreeg uiteindelijk zijn zin. Toch duurde dat tot de slotdag van de transfermarkt. Ook rond aanvoerder Virgil van Dijk werd ooit een spelletje gespeeld. "Het is beschamend."

Ooit was Van Dijk de recordaankoop van Liverpool. Dat was in januari 2018. Maar als het aan The Reds lag, was de Nederlandse verdediger al de zomer ervoor aangetrokken. Toen werd Liverpool beschuldigd Van Dijk illegaal te hebben benaderd. Er kwam zelfs een officiële verklaring vanuit de club waarin ze spijt betuigden richting Southampton en de fans.

"Wij bieden onze excuses aan de eigenaar, de raad van bestuur en de fans van Southampton aan voor eventuele misverstanden met betrekking tot Virgil van Dijk", schreef Liverpool destijds. "Wij respecteren het standpunt van Southampton en kunnen bevestigen dat we alle interesse in de speler hebben beëindigd."

Southampton standvastig

Terugkijkend op de transfersaga heeft voormalig Southampton-CEO Martin Semmens toegegeven dat hij het 'gênant' vindt hoe de Saints destijds met de situatie zijn omgegaan. "Virgil van Dijk was een belangrijke speler voor ons", herinnert hij zich in TalkSPORT. "We behandelden hem anders en zeiden: 'Je kunt niet gaan'. Dat pakte niet goed uit voor ons."

"Hij heeft ons geen problemen bezorgd. Hij heeft nooit een slecht woord tegen iemand gezegd, maar hij wilde weg, en het was voor ons niet effectief om de speler te behouden", weet Semmens nog. "We hebben hem tot januari gehouden. Het was niet goed voor de selectie of de sfeer, maar om duidelijk te zijn: Virgil heeft nooit een negatief woord tegen iemand gezegd."

'Het is beschamend'

Southampton dacht meer voor Van Dijk te vangen als hij langer bleef. Ook kwam hij terug van een zware enkelblessure. "We vonden dat hij ons iets verschuldigd was, wat nu gênant is als ik eraan terugdenk", erkent Semmens. Het vervroegde contact met toenmalig trainer Jürgen Klopp van Liverpool zinde Southampton ook niet. "Maar uiteindelijk is hij heel goed voor ons geweest en hebben we hem voor een goede prijs verkocht."

Sinds zijn overstap in 2018 is Van Dijk niet meer weg te denken in het hart van de defensie van Liverpool. Hij wordt gezien als een van de allerbeste verdedigers aller tijden. Afgelopen seizoen hield hij als aanvoerder de Premier League-trofee omhoog.

Alles Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.