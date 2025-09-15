'Dankbare' Noa Lang deelt hartverwarmend beeld vanuit Napels

Topvoetballer Noa Lang is sinds afgelopen zomer speler van Napoli. Vanuit de Zuid-Italiaanse stad deelt de behendige buitenspeler een 'dankbaar' moment in aanloop naar een Champions League-topper.

Het beeld dat Lang deelt vanuit Napels is hartverwarmend. Op zijn Instagram-verhaal is te zien dat de oud-PSV'er samen met zijn stiefdochtertje op een ligbedje ligt, terwijl op de achtergrond de zon aan het ondergaan is. Bij het beeld schrijft Lang: 'Dankbaar'.

i Noa Lang Instagram-story

Familie Lang

Het stiefdochtertje van Lang is het eerste kind van Blossom Blue, de vriendin van de 26-jarige linksbuiten van Napoli. Naast zijn stiefdochter heeft Lang twee zoons. In april 2023 kreeg hij met Blue hun eerste zoon genaamd Navy Livai. In juni 2024 kwam hun tweede zoontje ter wereld, Ryver Oakley.

Eerste weken in Napels

Lang kent nog geen gemakkelijk begin bij de kampioen van Italië. In de eerste drie Serie A-wedstrijden kwam de Oranje-international tot slechts zeventien speelminuten. Lang moest het tot nu doen met twee luttele invalbeurten. Zonder Lang wist Napoli wel foutloos te blijven in de competitie. Zaterdag won de ploeg met 3-1 bij Fiorentina. Sam Beukema scoorde deze wedstrijd zijn eerste goal voor Napoli.

Napoli begint donderdag aan hun Champions League-campagne. Ze bijten het spits af met een absolute kraker. Lang gaat het met zijn ploeggenoten opnemen tegen Manchester City. Een mooi duel voor de Belg Kevin De Bruyne. De middenvelder maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van Manchester City naar Napoli.

Hereniging met PSV

Op 21 oktober keert Lang terug in Eindhoven. Dan is namelijk PSV de tegenstander in de Champions League. Het is te hopen voor hem dat hij voor die tijd zichzelf in de kijker heeft gespeeld in het zuiden van Italië.

