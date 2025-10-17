Het Televizier Ring-Gala werd één groot feestje voor Vandaag Inside. Dat populaire programma won voor de tweede keer de Televizier Ring. Die prijs werd opgehaald door Hélène Hendriks, Noa Vahle en Merel Ek. Zij werden vergezeld door Thomas van Groningen, die ook in de prijzen viel. Dat zorgde voor hilarische taferelen.

Vandaag Inside had een extra lange uitzending vanwege het Gouden Televizier Ring-Gala. Het zorgde ervoor dat presentator Wilfred Genee en tv-persoonlijkheden Johan Derksen en René van der Gijp niet aanwezig konden zijn bij de uitreiking. Dus koos VI ervoor om het drietal vrouwen dat verbonden is aan het programma te sturen: Hendriks, Vahle en Ek.

Van Groningen duikt ook met enige regelmaat op bij Vandaag Inside en was genomineerd voor Televizier-Ring Talent. Hij koos ervoor om met zijn collega's naar Carré te togen. Het viertal ging samen op de foto en dat zorgde voor een prachtplaatje. Daar reageerde Vahle gevat op. 'Thomas' Angels', schreef ze op Instagram, verwijzend naar de tv-serie en film.

Van Groningen wint Televizier-Ring Talent

De vier aanwezigen van Vandaag Inside gingen allemaal met een prijs naar huis. Vahle bezorgde samen met Hendriks en Ek de Gouden Televizier-Ring bij Vandaag Inside, terwijl Van Groningen naar huis ging met de Televizier-Ring Talent. "Ik heb alles aan dat programma te danken", liet hij in een reactie weten aan het ANP.

"Ik moet het eerlijk toegeven, VI wint vanavond met 74 procent van de stemmen de Gouden Televizier-Ring. De mensen die op hen hebben gestemd, hebben waarschijnlijk ook op mij gestemd", aldus Van Groningen. "Ze stemmen vanwege de populariteit van het programma. Als VI er niet was geweest, dan had ik deze prijs niet gewonnen."

Desondanks was de presentator verrast door de winst. "Ik had oprecht niet gedacht dat ik zou winnen." De presentator vertelt geschrokken te zijn toen hij zijn naam hoorde. "Ik dacht: 'oh jee, nu moet ik allemaal mensen gaan bedanken'", vertelt hij lachend. De presentator zegt alle mensen die hij wilde bedanken te zijn vergeten. In zijn speech bedankte hij uitgebreid zijn redactie en de mensen achter de schermen.

Prijzenregen bij Vandaag Inside

Met Van Groningen is er een nieuw lid binnen de Vandaag Inside-familie die in de prijzen is gevallen op het Gouden Televizier-Ring Gala. Genee en Hendriks wonnen al eens de Televizier-Ring Presentator. Dit jaar waren ze weer genomineerd, maar legden ze het af tegen de zieke Martijn Krabbé.

Verder gingen Vahle en Ek er ook al eens vandoor met de Televizier-Ring Talent. Bovendien won het programma in 2011 al eens de Gouden Televizier-Ring, toen nog als Voetbal International. Derksen en Van der Gijp vielen nog nooit in de prijzen.