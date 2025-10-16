Voor fans van Vandaag Inside was het donderdag een spannende avond. Het programma kon namelijk de Gouden Televizier-Ring winnen, voor de tweede keer. Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee pakten dan ook groot uit met een extra lange uitzending én een speciale gast.

Dat werd donderdagmiddag plots aangekondigd. "Naast een aantal bekende Vandaag Inside-gezichten, maakt ook een ware mystery guest zijn opwachting in de speciale uitzending", schreef VI op de website. Maar wie zou het zijn?

'Comeback van een vriend'

Naast de drie vaste gezichten waren Valentijn Driessen, Raymond Mens, Chris Woerts, Tina Nijkamp en Dave Maasland ook aanwezig. Maar er zou dus nog iemand zijn opwachting maken op de mogelijk feestelijke avond. "De comeback van een oude vriend", klonk het.

Er werd meteen al druk gespeculeerd. Fans zochten het onder andere in de voetbalwereld. Toen VI nog onder de naam Voetbal International, Voetbal Inside en Veronica Inside werd uitgezonden waren bijvoorbeeld Hans Kraay Jr. en Jan Boskamp regelmatig te gast. Zij zouden het kunnen zijn, maar bleken het niet te zijn.

Ook 'directeurtje' Marco Louwerens werd genoemd. Hij dook al vaak in het programma op, meestal verkleed als Sinterklaas. Het zorgde voor hilarische fragmenten. Louwerens was tot oktober 2023 directeur televisie bij Talpa.

Albert Verlinde

Het bleek echter te gaan om Albert Verlinde. Die was vorig seizoen bij VI nog de vaste vervanger van Van der Gijp op woensdag. Nu zit hij echter bij RTL Tonight en mag hij normaal gesproken niet aanschuiven bij de talkshow op SBS6. Voor deze bijzondere gelegenheid werd echter een uitzondering gemaakt.

Het praatprogramma van RTL trekt nog niet zoveel kijkers als gehoopt. Daar wordt bij VI ook meteen de draak mee gestoken. "Hoe voelt het nou om weer in een programma te zitten waar mensen naar kijken?", vraagt Derksen spottend aan Verlinden. "Dat is wel even schrikken", reageert de entertainmentdeskundige.

Prestigieuze prijs

In 2011 won het drietal de Televizier-Ring al eens, toen nog onder de noemer Voetbal International. In de regels staat dat een programma de prijs niet twee keer kan winnen, maar speciaal voor het zestigjarige jubileum van de prijsuitreiking is een uitzondering gemaakt. Dus was Vandaag Inside donderdagavond één van de drie genomineerden. De andere kanshebbers waren Woeste Grond en Het Jachtseizoen: Most Wanted.

De hoofrolspelers waren dus niet aanwezig bij het gala, maar vierden hun overwinning dus op hun vertrouwde plek in de studio in Hilversum. De prijs werd in theater Carré in ontvangst genomen door Hélène Hendriks, Merel Ek en Noa Vahle, die ook met regelmaat te zien zijn in de talkshow.