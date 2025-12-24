Sportverslaggeefster Noa Vahle viert woensdag kerstavond met haar familie. Eerder deze maand was er de nodige ophef ontstaan over het menu van haar moeder, presentatrice Linda de Mol. Gelukkig hoeven de critici zich geen zorgen meer te maken.

De Mol deed op het TikTok-account van haar eigen magazine LINDA. een boekje open over haar kerstviering. Het menu dat ze haar gasten wilde voorschotelen zorgde echter voor veel ophef. Het werd zelfs opgepakt door politici in de tweede kamer.

Omstreden menu

Het feestmaal zou worden afgetrapt met een amuse met gerookte paling. Daarna wilde ze tonijn serveren en voor het hoofdgerecht een stuk vlees of vis. "Noa eet geen vlees, dus daar moet ik vis voor maken", liet ze al weten in de video.

Er kwamen veel negatieve reacties op. "Waarom moeten dieren doodgemaakt worden voor een 'leuk' kerstdiner", klonk het bijvoorbeeld. Bovendien wezen veel mensen erop dat paling en tonijn bedreigde diersoorten zijn. De Telegraaf vond het reden genoeg om verhaal te gaan halen bij de politici in Den Haag. Die benadrukten dat mensen zelf mogen weten wat ze eten met kerst.

Sla

Vahle was er in ieder geval wel klaar mee, zo blijkt uit een bericht op Instagram. Samen met haar moeder poseert ze met een bord salade in haar hand. "Na alle kritiek besloten het bij sla te houden. Fijne kerst allemaal", schrijft ze cynisch.

Podcast

De 25-jarige had woensdag nog wat anders te vieren. De eerste aflevering van haar gloednieuwe podcast met Hélène Hendriks en Merel Ek ging namelijk live. Daarin bespreken ze wat ze achter de schermen in de tv-wereld meemaken.

De drie vrouwen zijn regelmatig te zien in Vandaag Inside. Bovendien werken Hendriks en Vahle samen bij Ziggo Sport. Daar doen ze verslag van de Europese voetbalcompetities.