Topschaatsers Joy Beune en Kjeld Nuis hebben al jarenlang een relatie en wonen ook samen met elkaar. Een huwelijksaanzoek bleef tot nu toe uit. Maar in elk geval Beune is meer dan klaar voor de volgende stap.

Het is geen geheim dat Beune, de regerend wereldkampioene allround, wil trouwen met haar sprintende collega. Al vaker heeft ze aangegeven dat ze dolgraag mevrouw Nuis wil worden. Natuurlijk kan ze ook Kjeld ten huwelijk vragen, maar ze ziet liever dat de traditionele rolverdeling plaatsvindt, dus dat hij op zijn knie gaat om Beune om haar hand te vragen.

'Als ik niet teveel vraag'

In gesprek met RTL Boulevard herhaalt Beune daags voor het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf dat ze wacht op Nuis. Eerst gaat het over de tattoo met het gezicht van Beune die Nuis liet zetten op zijn arm.

Daarna zegt Beune: "Ik zou zeker heel graag willen trouwen, liever vandaag dan morgen, alleen laat Kjeld nog even op zich wachten. Mocht hij me ten huwelijk vragen, dan wil ik er wel leuk uitzien. Niet dat ik in mijn joggingpak ergens rondloop ofzo. Ik wil wel op een mooie manier ten huwelijk gevraagd worden. Als ik niet teveel vraag. Dat lijkt me wel heel gaaf. Ik laat me verrassen."

Hoop

In september van dit jaar liet ze tegenover De Telegraaf weten dat Nuis wel eens wat mag opschieten met dat aanzoek. " Al een paar keer heb ik de hoop gehad dat het echt ging gebeuren", zei Beune.

"Ooit zei hij: 'De volgende keer dat we naar Parijs gaan, vraag ik je ten huwelijk'. Toen we onlangs weer die kant opgingen, waarschuwden ze me bij de ploeg: 'Focus er nou niet op, anders wordt het zo’n deceptie'. Dus ik ging zonder verwachtingen en er kwam inderdaad geen aanzoek. Maar eerst wilde hij überhaupt niet trouwen. Nu denkt hij daar anders over. Ha, dat is al winst."

Sportnieuws.nl Dromen van Goud

Ex-topschaatsster Marianne Timmer blikt in de nieuwste aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud vooruit op het OKT. Beluister de podcast hieronder of via je favoriete app.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.