Louis van Gaal heeft een bijzondere week achter de rug. Als ambassadeur van Spieren voor Spieren was hij nauw betrokken bij de inzamelingsactie van 3FM Serious Request voor het goede doel. Bij het Glazen Huis in Den Bosch werd woensdagavond een prachtige mijlpaal gevierd.

Op kerstavond werden dj's Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer bevrijd uit het Glazen Huis in Den Bosch, waar zij deze week radio maakten. Tijdens de finale werd het bedrag bekendgemaakt dat werd opgehaald voor Spieren voor Spieren. Het ging om een recordbedrag van wel 18.423.566 euro. De hoogste opbrengst ooit in de geschiedenis van de inzamelingsactie.

Van Gaal had een bijzondere rol bij deze editie als ambassadeur van het goede doel. Hij was regelmatig in Den Bosch te zien met allerlei acties om geld op te halen. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal was zichtbaar geraakt bij de bekendmaking van het gigantische bedrag. Hij stond in tranen presentator Jurre Geluk te woord. "Ik ben een emotioneel iemand. En als je zo'n prestatie levert dan vind ik dat echt fantastisch", zegt hij onder luid gejuich van het publiek in Den Bosch.

"We hebben een organisatie gezien, met de drie dj's voorop natuurlijk, maar ook met Serious Request, Spieren voor Spieren en 3FM. Dat ze zo vloeiend in elkaar overgaan en met een vriendelijke kop alles doen, daar gaat het om in het leven", aldus de coach.

Veiling

Van Gaal haalde onder andere geld op met een veiling. Via de veilingssite van Serious Request konden mensen bieden op een potje golf en een diner met Van Gaal. De hoogste bieder heeft uiteindelijk 50.000 euro (!) geboden.

Bovendien konden amateurvoetballers betalen voor een plekje in een voetbalteam van de trainer, dat het eerder deze week opnam tegen een sterrenelftal. Het team van Van Gaal verloor met 6-2. "Met allemaal spelers die niet hoger dan een amateurvoetbalafdeling hebben gespeeld, dacht ik eigenlijk al dat het nooit zou lukken tegen oud-professionals", zei Van Gaal na afloop van de wedstrijd.