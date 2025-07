De uitzendrechten van grote eindtoernooien liggen al tientallen jaren bij de NOS, maar daar komt een einde aan. Nieuwe baas van de sportredactie Xander van der Wulp deelde bij talkshow Humberto 'een moeilijk besluit', met verregaande gevolgen voor de Nederlandse voetbalkijkers.

Alle duels op EK's en WK's worden al sinds mensenheugenis allemaal uitgezonden door de publieke omroep. Maar omdat de NOS onderdeel is van het noodlijdende zenderpakket, moet ook Van der Wulp aan bezuinigingen doen. Dus gaat het WK voetbal bij de mannen volgend jaar zomer flink op de schop. Al zitten daar nog wel wat haken en ogen aan. De NOS heeft namelijk ook een wettelijke plicht.

Rapportcijfer voor Ronald Koeman na 50 interlands als bondscoach: 'Ik zou hem nú niet verlengen' Ronald Koeman ontving dinsdag in Groningen een bordje voor zijn 50e interland als bondscoach van Oranje. Over twee termijnen behaalde hij behoorlijke prestaties met het Nederlands elftal, zoals de halve finale op het EK van vorige zomer. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine worden zijn eerste 50 duels onder de loep genomen en beoordeeld met een cijfer.

Wedstrijden Nederlands elftal

Bij Humberto vertelde de nieuwe hoofdredacteur dat de NOS de markt opgaat met de uitzendrechten van het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico van volgend jaar zomer. De wedstrijden van het Nederlands elftal blijven, net als alle samenvattingen, 'gewoon' bij de NPO. Maar alle andere wedstrijden, die geen journalistieke meerwaarde hebben voor de publieke omroep, zullen verkocht moeten gaan worden aan een commerciële partij.

'We moeten iets'

Dat kunnen er heel veel zijn, somt Van der Wulp de voorbeelden op. "Ziggo, Viaplay, ESPN, RTL, SBS, DPG, noem het maar op." Belletjes en biedingen zijn er nog niet binnengekomen. Woensdag gaat de NOS de markt op met het idee om de uitzendrechten van het WK te delen. "We moeten iets in tijden van bezuinigingen en wij als NOS Sport ontkomen daar niet aan. Die rechten zijn zó commercieel (en duur, red.) dat het gek is om het allemaal bij ons te houden. In het buitenland gebeurt dit al veel meer."

Grootste WK ooit

Het WK in de drie organiserende landen wordt het grootste WK ooit, met liefst 104 wedstrijden. Oranje zit midden in de kwalificatieperiode en won al van Malta en Finland. In september wordt er gespeeld tegen Polen, op papier de grootste concurrent van de ploeg van bondscoach Ronald Koeman.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.