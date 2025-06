Rapportcijfer voor Ronald Koeman na 50 interlands als bondscoach: 'Ik zou hem nú niet verlengen'

Ronald Koeman ontving dinsdag in Groningen een bordje voor zijn 50e interland als bondscoach van Oranje. Over twee termijnen behaalde hij behoorlijke prestaties met het Nederlands elftal, zoals de halve finale op het EK van vorige zomer. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine worden zijn eerste 50 duels onder de loep genomen en beoordeeld met een cijfer.

Het was een mooi moment voor Ronald Koeman in 'zijn' Groningen, de stad waar hij opgroeide. Nota bene in het stadion waar een tribune naar zijn achternaam vernoemd is, ontving hij een ereprijs van de KNVB. De familie heeft een grote historie in de stad liggen, en daar is nu dus een stukje aan toegevoegd.

Oranje op rapport na klinkende zege op Malta: historische avond wordt beloond met hoge cijfers Het was een historische avond in Groningen. Virgil van Dijk scoorde op de grond waar het voor hem allemaal begon, Ronald Koeman vierde een jubileum maar bovenal bereikte Memphis 50 doelpunten. Hij is daarmee gedeeld topscorer van Oranje en verdient daarmee het mooiste cijfer op het rapport van Oranje. Dit zijn de cijfers van Nederland na de zege op Malta.

Cijfer Ronald Koeman

Een mooi moment om even stil te staan bij de afgelopen 50 duels van Oranje onder zijn bewind. Oud-trainer Robert Maaskant is vrij positief over de bondscoach. "Hij heeft goed gepresteerd, logische keuzes gemaakt. Nederland zelf heeft sprongen gemaakt en ook een verjongingsslag. Er zijn nieuwe, verse spelers bijgekomen, dat heeft natuurlijk met het selectiebeleid te maken. Daar heeft Koeman wel degelijk een grote zeg in", hij komt uiteindelijk op een 7 uit.

Ronald Koeman greep mis bij transfer Virgil van Dijk: 'Met een lege portemonnee ging dat niet' Virgil van Dijk werkt al een poos erg fijn samen met Ronald Koeman bij Oranje. De twee hadden ook al een verleden bij Southampton, maar als het aan Koeman had gelegen, was hij al eerder gaan werken met de verdediger van Liverpool. "Ik heb het toen geprobeerd", vertelt hij op de persconferentie.

Wat scheelt er aan?

"En waarom dan geen 8, 9 of een 10?", vult Maaskant zelf de vraag al in. "Dan moet je ook prijzen winnen en die hebben ze simpelweg nog niet gewonnen", is het korte besluit. Toch is Maaskant vooral positief over de prestaties van de bondscoach. Maar een eventuele vroegtijdige verlenging ziet hij nog niet zitten. "Ik zou hem niet nu verlengen. Laat hem eerst maar lekker zijn werk doen."

Koeman is momenteel de juiste man voor Oranje, vindt de oud-trainer van Helmond Sport. "Ik vind hem een uitstekende coach, hij heeft op basis van zijn hele carrière prijzen met verschillende clubs gewonnen en in de absolute top gewerkt. Als speler en als coach. Hij heeft daarbij het respect omdat hij ook speler is geweest van het Nederlands elftal, en daarmee de enige prijs in de historie gepakt, dus dat aanzien heeft hij ook."

'Mentor' Memphis Depay belangrijk voor Oranje-spelers: 'Ik denk dat ze zich comfortabel bij mij voelen' Het was Ryan Gravenberch die eerder al eens vertelde dat Memphis, die tegen Malta het topscorersrecord van Robin van Persie evenaarde, belangrijk is voor de jongere jongens. Altijd kunnen ze bij hem terecht. Nederlands topscorer bleef er nuchter onder. "We hebben dezelfde interesses, ik ben 31 maar dat is nog altijd hetzelfde."

Nieuwe bondscoach?

De afspraak is nu dat Koeman het WK afmaakt en dat er dan weer beoordeeld gaat worden hoe ze verder gaan. Maaskant sluit niet uit dat hij aanblijft, maar sluit een opvolger ook niet uit. "Je bent zo goed als de spelersgroep die je kan selecteren. Nu moet hij gewoon focussen op het WK, maar er zijn ook goede opvolgers zoals een Peter Bosz. Daarmee krijg je dan weer een hele andere vibe mee in het team dan met Koeman. Maar ik denk wel dat Koeman weet wat er nodig is om te winnen en dat is volgens mij belangrijk."

Beluister De Maaskantine

In de 22e aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft oud-trainer Maaskant zijn scherpe mening over het Nederlands elftal. Bespreekt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld de eerste vijftig wedstrijden van bondscoach Ronald Koeman, het record van Memphis Depay en de omstandigheden tijdens het WK 2026 in Amerika, Canada en Mexico. Daarbij krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.