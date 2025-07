Het is bekend dat Novak Djokovic en Aryna Sabalenka goede vrienden zijn. Ze staan altijd klaar voor een grapje en hun gesprekken toveren bij iedereen een glimlach op het gezicht. Nu heeft de beste tennisser aller tijden zich vanaf zijn vakantieadres op social media gemeld en zijn collega uit Belarus 'uitgedaagd'.

Djokovic en Sabalenka zijn goede vrienden en dat laten ze merken. Op Wimbledon zorgden ze voor spektakel, eerst tijdens de openingspersconferentie en later tijdens een gezamenlijke training. Het hoogtepunt was toen Djokovic onthulde dat zijn dochter Tara dol is op Sabalenka omdat de Belarussische açai-bowls voor haar maakt. Djokovic vertelde ook dat hij te gast was bij Sabalenka en haar team in Londen, wat de nummer één van de wereld vastlegde in een vlog.

Vakantie in Griekenland

Djokovic is momenteel op vakantie in Griekenland. Deze donderdag dook er een video op waarin te zien is hoe hij geniet op het eiland Mykonos. Vanaf zijn vakantieadres herinnerde de beste tennisser aller tijden zich een fotoshoot die hij afgelopen zomer had voor een bekend magazine. Hij plaatste een paar foto's en noemde in het bijschrift ook zijn goede collega Sabalenka. "Zo poseer je, Sarina!"

Sabalenka is momenteel in Miami, waar ze zich voorbereidt op het Amerikaanse hardcourtseizoen. Ze zal vast reageren als ze zijn "bericht" ziet.

Dansje op Roland Garros

De grappige plagerijen tussen Djokovic en Sabalenka begonnen tijdens Roland Garros, waar ze elkaar na overwinningen uitdaagden met dansjes. Sabalenka versloeg Zheng Qinwen met 7-6 (3), 6-3 in de kwartfinale en had, terwijl ze de beroemde trappen in de gangen van het complex in Parijs afdaalde, een boodschap voor Djokovic. Ze deed een speciaal overwinningsdansje op een liedje waarin ze zelf genoemd wordt, en richtte zich vervolgens tot Djokovic via de camera: "Wat vind je hiervan, Novak?"

Het antwoord van de beste tennisser aller tijden liet niet lang op zich wachten. Onder de Instagrampost van Roland Garros reageerde hij met drie lachende en drie applaudisserende emoji. "Overwinning op én naast de baan", schreef Roland Garros in het bijschrift, met een kusje voor Djokovic.