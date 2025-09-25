Johan Derksen gooit vaak spraakmakende en conservatieve uitspraken over tafel bij Vandaag Inside. Het zorgt er regelmatig voor dat hij zich daarvoor moet verantwoorden. Dat wil ook programmamaker Tim Hofman, die naar eigen zeggen 'liegende talkhowduiders' gaat opwachten na een talkshow.

"Zag ik dat hij ons op gaat wachten?", vraagt presentator Wilfred Genee aan Thomas van Groningen bij Vandaag Inside. Van Groningen: "Ik schrok daar een beetje van. Hij benadert mij best vaak om in die podcast te komen. Ik heb gezegd dat ik er over na moet denken en met Talpa moet overleggen. Misschien vinden die het wel helemaal niet goed. Hij nodigt jou de hele tijd uit…" Bij die laatste opmerking wijst Van Groningen naar Derksen.

"Maar nu zegt hij op LinkedIn: 'Als die duiders niet naar mij toe komen, gaan we ze wel opwachten'. En toen dacht ik wel: het is niet intimiderend of zo, maar andersom ben je de klos en is het intimidatie", oordeelt Van Groningen.

'Eikel eerste klas'

Nadat Derksen de discussie een tijdje heeft aangekeken, neemt hij het woord. "Ik heb niets met die jongen", is hij resoluut. "Hij zei dat jij een obsessie met hem hebt", stelt Van Groningen. Derksen: "Nou, dat is te veel eer voor hem. Ik heb niets met hem en ik wil ook niks met hem te maken hebben. Hij kan mij iedere avond opwachten, maar ik doe dat niet. Ik vind het een eikel eerste klas."

Eerdere aanvaring

Derksen noemde Hofman, presentator van het online programma BOOS, een "hele gevaarlijke, onbetrouwbare jongen". Hofman uitte namelijk stevige kritiek op Raymond Mens, vaste gast van Vandaag Inside. Mens bagatelliseerde volgens Hofman de extreemrechtse stroming in de Verenigde Staten. Mens ging in op Hofmans uitnodiging om in de podcast te komen, om de situatie te duiden.

Derksen vond dat onverstandig. "Hij is onbetrouwbaar, hij kan wel knippen in de beelden, dat is ook al levensgevaarlijk. Ik zou daar nooit gaan zitten, want ik vind dat een hele gevaarlijke, onbetrouwbare jongen", vertelde hij.