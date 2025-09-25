Vandaag Inside is goed vertegenwoordig bij het Gouden Televizier-Ring Gala. Presentator Wilfred Genee maakt kans op een prijs, evenals gasten Hélène Hendriks en Thomas van Groningen. Laatstgenoemde zorgde voor een 'ranzig' moment.

Woensdag werd duidelijk Genee kans maakt op de Televizier voor beste presentator. Tafelgast Van Groningen is juist een van de drie genomineerden voor grootste talent. Daarom strijdt hij met YouTubers Robbert Rodenburg en Stefan Jurriens. Van Groningen zorgde voor een stukje zelfpromotie in Het Nieuws van de Dag.

Derksen verafschuwt daden Van Groningen

Dat was de anderen aan tafel ook niet ontgaan. "Thomas, er zijn grenzen", opent Genee. "Wat was jij allemaal aan het doen?", wil hij weten. "Als ik John de Mol (zenderbaas Talpa, red.) was, dan had ik je bij me geroepen", haakt Derksen in. "Het was zo gênant, het was stuitend. Je moet je echt schamen. Je misbruikt zendtijd voor je eigen ego. Dat kan echt niet. Hij (wijst naar Genee, red.) is er een meester in, maar nu begin jij er ook mee…"

Genee staat erom bekend om in Vandaag Inside zijn eigen nummers te promoten. Van Groningen probeerden stemmen voor zich te winnen. "Ik vind het zelf ook niet kunnen", erkent hij. "Even op non-actief", is het voorstel van Derksen. "Dit zou ik zelf niet doen", verzekert Genee. "Was het ranzig?", vraagt de hoofdschuldige zich af. "Dit was too much", aldus Genee.

Nominaties Vandaag Inside

Genee en Hendriks strijden samen met Martijn Krabbé om de titel Televizier-Ring Presentator. Vandaag Inside kan ook genomineerd worden beste programma. Genee won de prijs voor beste presentator al eens in 2017, Hendriks was op haar beurt in 2023 de beste. Voorloper Voetbal International in 2011 werd verkozen tot beste programma. Verder vielen ook Vandaag Inside-gasten Noa Vahle (2023) en Merel Ek (2024) in de prijzen, zij wonnen de Televizier-Ring Talent.

Nadat Genee dit indrukwekkende lijstje oplepelt in de show, neemt Derksen het woord. Hij is nooit ergens voor genomineerd. "Ik kan alleen maar tot de conclusie komen dat ik als de oudste en wijste de grote mentor van dit team geweest ben. Altijd met een schouderklopje, nooit met een snauw", knipoogt hij.