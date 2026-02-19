Terwijl de Olympische Winterspelen in Milaan in volle gang zijn, is polsstokfenomeen Armand 'Mondo' Duplantis met hele andere dingen bezig. De Zweedse sensatie van de Zomerspelen timmert namelijk hard aan de weg als zanger.

Duplantis bracht een jaar geleden zijn eerste nummer uit. De 26-jarige olympisch kampioen polsstokhoogspringen wil het nu serieuzer aanpakken met zijn carrière en gaat dan ook een nieuw liedje releasen. Het nummer heet Feelin' Myself.

Om dat onder de aandacht te brengen zet Duplantis een nieuwe stap als muzikant. Hij geeft namelijk zijn eerste live optreden. Dat doet de atleet bij de Zweedse tv-zender SVT. Hij deelt alvast een fragment van het optreden op zijn sociale media.

Verloofde Desiré Inglander

Zijn vriendin Desiré Inglander kan wel genieten van de nieuwe hobby van haar verloofde. Zij reageert dan ook op de video met een speciaal verzoek. "Wachtend op een optreden tijdens de bruiloft", schrijft zij.

Duplantis vroeg het Zweedse model en influencer in de herfst van 2024 ten huwelijk, maar de bruiloft laat nog even op zich wachten. De voorbereidingen voor het huwelijk zijn wel al in volle gang. Inglander heeft haar vrijgezellenfeest al gevierd met vriendinnen en had al een trouwjurk op het oog.

Het koppel ging de hele wereld over tijdens de Olympische Spelen van Parijs. Daar vierde de atleet zijn titel en wereldrecord met een innige kus met zijn vriendin. Hij kwam daar tot een recordhoogte van 6,25 meter. Inmiddels heeft de Zweed al meerdere malen het wereldrecord verbeterd. De laatste keer was bij de WK atletiek in Tokio, waar hij over 6,30 sprong.