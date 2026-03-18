Het zijn mooie tijden voor Ranomi Kromowidjojo. De voormalig topzwemster zwaaide jaren geleden af als groot sportvrouw, maar zit de laatste tijd zeker niet stil. Via haar sociale media blikt ze uitgebreid terug op een bijzondere periode.

Want er gebeurde een hoop bij de 35-jarige olympische legende. Reden voor haar om eens uitgebreid terug te blikken op wat ze zoal gedaan heeft. Kromowidjojo gaf onder meer zwemclinics door het hele land, was dagvoorzitter van een symposium en werd onderdeel van Sportploeg voor de Eeuw.

De meeste mensen zullen haar echter vooral vorige maand in actie hebben gezien. Toen was ze als verslaggever namens Eurosport en HBO Max in het TeamNL Huis tijdens de Olympische Winterspelen. Daar proefde ze de sfeer en hield ze interviews met aanwezigen. Kromowidjojo is het allemaal nog niet vergeten. "Nog steeds aan het nagenieten van de Winterspelen", schrijft ze dan ook bij de fotoreeks op Instagram.

En ook privé was er leuk nieuws. Kromowidjojo is al lange tijd samen met ex-topzwemmer Ferry Weertman. Ruim een jaar geleden werd dochtertje Livia geboren. Zij vierde eind februari haar eerste verjaardag en dat werd natuurlijk gevierd. Daar geniet de meervoudig olympisch kampioene met name van, schrijft ze.

Volop succes als zwemster

In haar jarenlange carrière als zwemster reeg Kromowidjojo de successen aaneen. Tijdens haar eerste Spelen in 2008 zorgde ze met Inge Dekker, Femke Heemskerk en Marleen Veldhuis voor een prachtige gouden medaille op de 4x100 meter vrij. Vier jaar later was er op die afstand zilver met dezelfde vrouwen, maar individueel zorgde ze voor enorme successen.

Veel olympisch goud in gezin

Op de Spelen van Londen was er namelijk goud op de 50 en 100 meter vrij. In de jaren daarna voegde ze nog legio Europese en wereldtitels toe aan haar palmares. Ook haalde ze nog vele olympische finales. In 2022 besloot ze haar imposante zwemcarrière te beëndigden. Dat jaar trouwde ze ook met Weertman, die op de Spelen van 2016 olympisch goud won bij de 10 kilometer open water.