Afgelopen week was er een opmerkelijke schaatsclash tussen Jenning de Boo en Joy Beune. De topsprinter legde het op de 3000 meter af tegen de regerend wereldkampioene op die afstand. Er waren meer van zulke 'battles of the sexes', zoals eentje met ex-topzwemster Ranomi Kromowidjojo.

Meervoudig olympisch kampioene Kromowidjojo is getrouwd met ex-zwemmer Ferry Weertman, die gespecialiseerd was op lange afstanden en open water. Ook hij heeft een gouden olympische plak. Op 10 september 2022 trouwden de zwemgrootheden met elkaar.

Spannend

De jaren daarvoor hadden de twee al een relatie met elkaar. Dat bracht het tv-programma Bureau Sport in 2017 op het idee om Kromo en Weertman tegen elkaar te laten zwemmen.

Kromowidjojo heeft vrijdag in een story op Instagram een fragment uit het item gedeeld. "Er staat wat meer op het spel vandaag", zo krijgt ze te horen, vlak voordat zij en Weertman het water in duiken. "Ja, dat gaat spannend worden vandaag", zegt Weertman. Presentator Erik Dijkstra zegt onomwonden: "Ik ben voor Ranomi."

Onderwaterfase

De geliefdes kijken elkaar vervolgens intens in de ogen en dan, na een stiekem kusje, is het tijd voor de strijd. Onder de wedstrijdbeelden is heus sportcommentaar gezet: "Kromowidjojo heeft zoals altijd een goede onderwaterfase", zo klinkt het. "Dan wordt de druk opgevoerd door Weertman. Niet te zeggen wie hier als eerste aantikt."

Het is zo ver! Wordt het @ranomikromo of haar vriend @VeryFerryFast 🏊. Om 20:30u gaan we het zien in #BureauSport op @NPO3 📺! pic.twitter.com/7utUPR9PhE — Bureau Sport (@BureauSport) July 7, 2017

Het mondde dus uit in een spannende fotofinish. Maar na bestudering van de beelden wordt Kromowidjojo uitgroepen tot winnaar. "Echt heel vet dit", zegt ze. En Weertman sombert: "Vooral het feit dat ik van haar verlies, doet wel even pijn. Dit gebeurt me niet nog eens."

Hall of fame

Ferry Weertman en Ranomi Kromowidjojo traden begin 2026 toe tot de International Swimming Hall of Fame (ISHOF). Daarmee behoren de voormalige zwemmers tot een select gezelschap Nederlanders dat deze internationale erkenning ontvangt. Maarten van der Weijden, Monique Wildschut, Irene van der Laan en Judith van Berkel gingen hen voor.

Weertman won in 2016 goud op de 10 kilometer openwaterzwemmen tijdens de Spelen in Rio de Janeiro. Kromowidjojo won tijdens de Spelen van Londen 2012 goud op zowel de 50 als 100 meter vrije slag. Daarnaast veroverde ze zilver met de estafetteploeg. Eerder won Kromowidjojo al olympisch goud met de vrouwenestafette op de 4x100 meter vrije slag tijdens de Spelen van Beijing in 2008.