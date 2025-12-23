De olympische koorts neemt inmiddels flink toe bij oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As. De twee hebben er dusdanig veel zin in dat ze in aanloop naar het kwalificatietoernooi voor de schaatsers samen met niemand minder dan zanger Dries Roelvink een feestje bouwen.

Hoog en Van As bespreken in hun wekelijkse podcast voor Sportnieuws.nl de belangrijkste gebeurtenissen uit de sportwereld en daarin besteden ze ook altijd veel aandacht aan het schaatsen. Voor de Nederlandse rijders is het nu de week van de waarheid, want op vrijdag 26 december begint het OKT en dat duurt tot en met dinsdag 30 december. Na die vijf dagen in Thialf weten we welke landgenoten naar de Spelen in Milaan gaan.

Hoog kijkt enorm uit naar het toernooi, maar weet ook dat er voor de rijders zelf heel erg veel vanaf zal hangen: "Dat is zo ongelooflijk spannend, dat het voor de schaatsers niet altijd even leuk is. Die trainen echt vier jaar lang voor één doel: de Olympische Spelen."

Van As, die samen is met voormalig topschaatser Sven Kramer, weet er natuurlijk alles van hoe zwaar het is voor iemand om naar de Spelen te mogen: "Om daar te komen moeten ze eerst pieken op het OKT. Het kleinste foutje kan al de genadeklap zijn, dan ben je er gewoon niet bij. "

Hockeysters bouwen feestje met Dries Roelvink

Net als de twee het over de enorme druk hebben, komt zanger Roelvink ineens de studio binnengelopen. Tot vreugde van Hoog: "Dit meen je niet! Wat een eer!" De bekende artiest is er echter niet voor niets, want hij heeft speciaal voor het OKT en de aankomende Spelen een nieuwe versie van zijn hit 'Ik kom eraan' gemaakt.

Roelvink zal die nieuwe versie tijdens het OKT ten gehore gaan brengen, maar kan na aandringen van Hoog en Van As wel al een paar zinnetjes uit het nummer weggeven. Dat zorgt direct voor een feeststemming in de studio en de twee hockeysters zingen uit volle borst mee met de tekst 'Milaan, Milaan, ik kom eraan'. Hoog belooft tijdens het OKT opnieuw los te gaan: "Ik ben erbij, dus ik ga meedansen op jouw nummer."