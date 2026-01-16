Bij de Olympische Winterspelen kijkt Nederland vooral naar sporten als langebaanschaatsen en shorttrack, maar er zijn natuurlijk veel meer onderdelen waar medailles te verdelen zijn. Ex-tophockeysters Naomi van As en Ellen Hoog weten zelfs zeker dat dé grote sensatie van deze Winterspelen een icoon uit de ski-sport is. In hun podcast voor Sportnieuws.nl doen ze dan ook een gewaagde voorspelling.

"Lindsey Vonn, jouw grote, grote, grote held", roept Hoog uit richting Van As. "Wordt dé grote sensatie bij de Winterspelen in Milaan." Van As kan niet anders dan daar enthousiast mee instemmen. "Daar ben ik het natuurlijk mee eens. Geen twijfel over mogelijk. Sorry, mag ik heel even wat opsommingen maken?"

Dat doet Van As dan ook vol overgave. "Zij heeft haar tweede wereldbeker van het seizoen gewonnen. Zij is natuurlijk lang er uit geweest. Voor degene die voor het eerst luisteren: een nieuwe halve knie, teruggekeerd uit pensioen, sterker dan ooit, 41 jaar, 414 'World Cup Start', 83 gewonnen tot afgelopen weekend. Nu dus 84 keer gewonnen. 142 keer het podium bij een World Cup en dan heeft ze nog olympische medailles gewonnen."

Vonn in topvorm

Kan de iconische Amerikaanse alpineskiester haar spraakmakende comeback bekronen met olympisch goud? "Ze is wel in vorm", brengt Van As hoopvol uit. Hoog is ook onder de indruk. "Ongelooflijk, echt niet normaal. Heb jij al tickets voor haar wedstrijd?" Van As vreest dat het een hels karwei wordt. "Ik ga haar een DM sturen. Dat zou ik wel echt zo tof vinden om naartoe te gaan. Oh my god."

'Doodenge' sport

De ex-tophockeysters bezochten in 2018 een olympische ski-wedstrijd en wisten toen niet wat ze zagen. "Dat was vet om te zien. En het ging hard, doodeng. Op tv zie je het, maar in het echt zie je hoe hard ze gaan. Het is niet normaal. Het is doodeng", weet Hoog nog goed.

Mede daardoor vindt Van As skilegende Vonn zo bijzondere topsporter. "Hoe ouder je wordt, hoe meer angsten je krijgt. Daar heeft zij geen last van. Voor haar was er iemand gevallen, die was afgevoerd met een gescheurde kruisband. Dat is mentaal toch? Oh, dat kan ook zomaar gebeuren. Ze wordt een sensatie."

Voor Vonn worden het jaar vijfde Spelen. Ze was er in 2002 al als zeventienjarig talent bij. Haar succesvolste editie was die van Vancouver in 2010. Toen won ze goud op de afdaling en brons in de zogeheten Super G. Op de afdaling won ze acht jaar later olympisch brons.

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. Deze week uiteraard volop aandacht voor alle onrust op de EK afstanden, met hoofdrollen voor Rintje Ritsma en Tim Prins. Ook onder meer de klachten van de moeder van Joep Wennemars, de mogelijke rol van Estavana Polman bij Ajax en dé sensatie van de Winterspelen komen aan bod.