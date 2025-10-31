Dat oud-topschaatser Michel Mulder goed kon schaatsen, wisten we natuurlijk al lang. Sinds een paar jaar is de 39-jarige olympisch kampioen ook bezig met een succesvolle loopbaan als zanger. Vrijdag kwam naar buiten dat Mulder beide talenten gaat combineren. "Ik heb ontzettend veel zin om deze kant van mijzelf te laten zien."

Tijdens de NK afstanden komend weekend zijn alle ogen op de sprintonderdelen natuurlijk gericht op Jenning de Boo en Joep Wennemars. Ruim tien jaar geleden maakte Mulder in Nederland de dienst uit op de 500 en 1000 meter. Zo werd hij in 2013 en 2014 wereldkampioen sprint. Het hoogtepunt van zijn carrière beleefde Mulder tijdens de Olympische Spelen van 2014 in Sotsji. Daar veroverde hij de gouden medaille op de 500 meter en een bronzen op de kilometer.

Zangcarrière

Na zijn geslaagde loopbaan als topsporter timmerde Mulder hard aan de weg met zijn zangcarrière. Vorig jaar won hij het tv-programma Stars On Stage, waarin BN'ers liedjes zingen. Vervolgens bracht de oud-topschaatser meerdere eigen nummers uit. Ook stond de broer van Ronald regelmatig op het podium. Zo trad hij al op in de Ziggo Dome met The best of Musicals en zong Mulder enkele weken geleden samen met zangeres Emma Kok voor een hoop publiek.

Passies combineren

Vrijdag kwam naar buiten dat Mulder zijn twee passies gaat combineren. Hij krijgt namelijk de hoofdrol in de musical Alice in Winterland op ijs. De olympisch kampioen gaat de rol vervullen van Koning Winter. Alice in Winterland is een visueel en muzikaal familiespektakel op het ijs, geïnspireerd door het klassieke Alice In Wonderland, maar met een winterse twist. Zo gaat de show muziek, theatrale vertelling, kunstschaatschoreografie en interactieve elementen combineren.

Uitdaging

In de aankondiging verklapt Mulder enorm veel zin te hebben in de nieuwe uitdaging. "Ik ben natuurlijk opgegroeid op het ijs, maar er is een groot verschil tussen op hoge snelheid een rondje schaatsen op een baan of een hoofdrol te spelen in een ijsspektakel zoals Alice in Winterland.", zegt hij.

Vervolgens grapt de meervoudig wereldkampioen sprint niets te hebben aan zijn olympische ervaring. "Tijdens de Olympische Spelen hoefde ik niet te zingen en nu wel! Ik heb ontzettend veel zin om deze kant van mijzelf te laten zien'', aldus Mulder.

