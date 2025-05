Oud-topschaatser maakt comeback in Thialf: 'Op zoek naar nieuwe piekmomenten'

Voormalig topschaatser Ronald Mulder heeft een comeback in Thialf aangekondigd. De oud-olympiër mist de 'piekmomenten' die hij beleefde in zijn carrière en gaat daarom een nieuwe sportuitdaging aan.

"Ik ga weer racen… In Thialf", schrijft Mulder op LinkedIn, waarna hij terugblikt op de mooie momenten in de schaatshal tijdens zijn carrière. "Ik geef regelmatig presentaties over hoe bijzonder het is om in een vol Thialf te mogen schaatsen. Die energie, dat publiek, de magie van het moment. Het is echt iets bijzonders."

Prestatiedruk

"Maar daar zit ook een keerzijde aan: prestatiedruk", vervolgt de voormalig schaatstopper. Hij won op de Olympische Winterspelen van 2014 in Sotjsi een bronzen medaille op de 500 meter. "Altijd moeten leveren, van jezelf, van je omgeving, voor sponsoren en voor het publiek. Dat was niet altijd makkelijk om mee om te gaan."

Drie jaar geleden stopte hij als langebaanschaatser en dat was een grote opluchting voor Mulder. "Die constante druk, dat altijd móeten presteren… eindelijk weg." Hij kreeg er rust en vrijheid voor in de plaats.

Piekmomenten

Toch begon het weer te kriebelen. "Mis ik het echt niet?", vraagt de 39-jarige zich af. "Was het misschien juist die druk die me liet vlammen op de momenten dat het moest? Ben ik sindsdien eigenlijk niet gewoon op zoek naar nieuwe piekmomenten?"

Inmiddels heeft Mulder een nieuwe uitdaging gevonden. "Volgende week zaterdag sta ik weer even in Thialf", vertelt hij. "Niet op de schaats, maar als deelnemer aan de Hyrox. Op 10 mei mag ik weer racen in het stadion waar ik jarenlang met zoveel passie heb geschaatst."

Michel Mulder

Zijn tweelingbroer Michel Mulder zoekt na zijn schaatscarrière zijn piekmomenten op in een ander gebied. Hij recht zich niet meer op sport, maar op entertainment. Hij verscheen in verschillende tv-programma's op het podium. Zo werd hij omgetoverd tot dragqueen in Make Up Your Mind en zong hij als musicalster in het programma Stars On Stage.