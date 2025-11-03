Jenning de Boo had afgelopen weekend op de NK afstanden zijn tegenstanders nodig om in absolute scherpte zijn eigen rit te kunnen rijden. Het werkte voor de topsprinter van Team Reggeborgh fantastisch, want hij reed onder meer een baanrecord op de 500 meter in Thialf. Schaatsicoon Ireen Wüst onthult juist dat zo'n tactiek haar minstens één olympische titel heeft gekost.

De inmiddels 39-jarige Wüst is met zes keer olympisch goud de succesvolste Nederlandse olympiër ooit én de beste internationale schaatsster ooit. Maar het hadden er nóg meer kunnen zijn, als Wüst zich meer had gefocust op zichzelf in plaats van op haar tegenstander. Dat onthult het icoon in de schaatspodcast van de NOS. "Ik kan wel zeggen dat ik er zeker één olympische titel op verloren heb en misschien wel twee", reageert ze op het feit dat het voor De Boo wél werkte om met zijn tegenstanders bezig te zijn.

Een broekie in Turijn

De ene keer dat Wüst nóg een keer goud had kunnen winnen, was in Turijn 2006. Toen was ze nog een broekie, maar dacht ze op de 1000 meter al haar tweede titel na de 3000 meter te kunnen pakken. "Ik had de loting tegen Chiara Simionato en ook nog eens in de binnenbaan. Zij had in het voorseizoen een wereldrecord gereden op de 1000 meter en was dé te kloppen vrouw in Italië. Dus ik dacht: 'Als ik maar voor haar zit, dan zal het wel genoeg zijn'."

'Nu gaat het gebeuren'

Ze was zo gefocust op de Italiaanse, dat het misging voor Wüst. "Ik was ook in vorm en was al olympisch kampioen op de drie kilometer geworden. Ik reed fantastische tijden in trainingen. Ik dacht: 'Nu gaat het gebeuren'. Maar ik werd vierde. Dusja... Als je met je tegenstander meerijdt, maar te traag, dan gaan er drie anderen voorbij." En zo geschiedde: Wüst finishte ruim voor Simionato, maar eindigde naast het podium op plek vier. Marianne Timmer, Cindy Klassen en Anni Friesinger gingen er met de medailles vandoor.

'Ik was alleen maar aan het vergelijken'

De tweede keer dat Wüst een titel verloor omdat ze niet bezig was met zichzelf maar met haar tegenstander, was in Sochi in 2014. "Ik was in topvorm. Jorien ter Mors reed een fantastische rit op de 1500 meter, maar langzamer dan mijn tijd op het OKT. Alleen, omdat zij anderhalf uur voor mij zat, wist ik precies haar opening, haar eerste volle ronde, haar tweede en haar laatste. Ik was alleen maar aan het vergelijken. Ik was helemaal niet bezig met mijn eigen rit en mijn eigen taken. Ik was alleen maar bezig met de tijden. In de topsport ben je dan gezien. Ik had niet de juiste focus, daar heb ik het zeker op verloren."

