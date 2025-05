Nederlandse olympisch kampioen deelt heugelijk nieuws na bewogen jaren: 'Ze heeft ja gezegd!'

Het is een heel speciaal weekend geworden voor voormalig schaatser Michel Mulder. De voormalig olympisch kampioen heeft zich tijdens zijn vakantie verloofd met vriendin Kelly. Mulder deelt het nieuws via Instagram.

Mulder was met zijn partner op vakantie op Sri Lanka en liet eerder deze week al zien dat hij het goed naar zijn zin had daar. Ze gingen op safari, bezochten een bijzonder fort, zagen een krokodil van dichtbij en namen een kijkje bij een mooie waterval. Nu blijkt dat het koppel nog iets heel anders heeft meegemaakt.

De oud-schaatser plaatste zaterdagavond laat een foto op Instagram waarop van dichtbij een verlovingsring te zien. Op de achtergrond zijn Mulder en zijn vriendin elkaar in de armen gesprongen. "She said YES!", schrijft de voormalig olympisch kampioen bij de foto en dus kunnen we wel raden wat hij aan haar gevraagd heeft. De twee zijn inmiddels ongeveer twee jaar een stel.

Goedaardige tumor

Samen hebben ze al flink wat meegemaakt. Mulder merkte namelijk in de loop van 2023 dat hij steeds meer moeite had om mensen te verstaan en besloot daarom een bezoekje aan de dokter te brengen. Bij een mri-scan bleek uiteindelijk dat er een gezwel tegen zijn gehoorzenuw aan drukt en dat hij daardoor zo'n dertig procent minder geluid hoort.

De tumor is gelukkig goedaardig, maar toch zullen de gevolgen groot zijn. Het gezwel groeit heel langzaam en zal uiteindelijk moeten worden verwijderd. Die operatie zal er uiteindelijk toe leiden dat Mulder volledig doof wordt aan dat oor. De oud-schaatser vertelde het verhaal daarover tijdens zijn deelname aan Stars on Stage. In dat programma worden bekende Nederlanders opgeleid tot musicalster. Mulder won het eerste seizoen.

Olympisch kampioen

Mulder behoorde jarenlang tot de beste sprinters van Nederland. Hij werd na een ontzettend spannende ontknoping in 2014 olympisch kampioen op de 500 meter en is daarmee nog altijd de enige Nederlander in de geschiedenis die goud op die afstand wist te winnen. Mulder pakte ook nog brons op de 1000 meter. De schaatser werd in 2013 en 2014 ook wereldkampioen sprint. Tegenwoordig is hij onderdeel van de coachingsstaf van Team Novus.