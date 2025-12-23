Het gaat de goede kant op met de ziekte van Elis Ligtlee. Bij de olympisch kampioen van 2016 werd afgelopen zomer borstkanker geconstateerd. Na zestien chemokuren zijn er geen kankercellen meer te vinden in het lichaam van Ligtlee. Toch is ze er nog niet: "We kunnen pas echt juichen als we er zijn."

"Wat een opluchting… Geen kankercellen meer gevonden", schreef Ligtlee hoopvol vlak voor de feestdagen op sociale media. Toch heeft ze nog een lange weg te gaan richting genezing. Begin 2026 volgt een preventieve operatie waarbij haar borsten worden geleefd. Ook wordt een klier uit haar oksel gehaald. Dat voor de recente toekomst, over een paar jaar worden uit voorzorg ook nog eens haar eierstokken eruit gehaald.

Ligtlee is opvallend open over haar ziekte. De strijd gaat ze aan met humor en ontspanning. " Als je er niet meer om kan lachen, dan is het wel heel erg. Natuurlijk, het ís erg, deze ziekte, begrijp me niet verkeerd. Maar ik ben geen type dat huilend op de bank gaat zitten", zegt ze in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Ligtlee op straat genegeerd

Wat niet grappig is, is dat Ligtlee vanwege haar looks op straat wordt vermeden. De olympisch kampioene verloor door haar chemokuur haar haren, wenkbrauwen en wimpers. Een pruik vond ze niks, dus gaat ze kaal door het leven. " Dat is heel raar. Het is toch iets vrouwelijks, je haar", vertelt Ligtlee daarover.

In haar dagelijkse leven merkt Ligtlee dat mensen haar niet graag aankijken. " Dat vind ik dan weer ongemakkelijk", erkent ze. "En heel naar. Mensen ontwijken je, terwijl ik denk: ik ben nog steeds dezelfde persoon. Doe even normaal", is ze stellig.

