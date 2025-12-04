Jutta Leerdam blijkt een inspiratiebron voor jong en oud. Zo inspireert ze jonge sporters en (jonge) vrouwen in de sport. Toch krijgen ook oud-topsporters geen genoeg van haar, onder wie voormalig olympisch kampioene Naomi van As. Zij ondervond wel wat probleempjes op de ijsbaan.

Van As heeft er al een hele topsportcarrière opzitten. Ze hockeyde voor HDM, Klein Zwitserland en Laren, maar werd vooral een bekend gezicht vanwege haar tijd bij de nationale ploeg. Van As werd twee keer olympisch kampioen, twee keer wereldkampioen en driemaal Europees kampioen. Na olympisch zilver op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 beëindigde ze haar carrière.

Tijdens haar loopbaan kreeg Van As iets met schaatsicoon Sven Kramer. Ze zat vaak op de tribunes om hem te supporten. Van As zal ongetwijfeld een betere schaatsster zijn geworden door haar partner, maar inmiddels heeft ze een nieuw doel gesteld. En dat allemaal dankzij Jutta Leerdam.

'We willen dezelfde billen als Jutta'

Op Instagram verschenen beelden van Van As die samen met Marielle Smit, de zus van ondernemer en influencer, op de schaatsbaan stond. 'De komende weken zijn wij op het ijs te vinden om beter te leren schaatsen en pootje over te kunnen', aldus het tweetal. Maar het belangrijkste is: 'We willen dezelfde billen als Jutta'.

Van As had zich prima voorbereid. Ze droeg een helm ter bescherming. 'Die staat mij gewoon goed', was het oordeel van de voormalig tophockeyster. Maar toen ze onderuit ging, was er iets mis met haar legging. 'Twee foto's in m'n blote reet geschaatst, altijd lekker', stond bij een foto van een gat in haar stretchbroek. Ook deelde ze haar avontuur op Instagram:

Schaatsende familie

Schaatsen wordt met de paplepel ingegoten bij de familie Kramer/Van As. "Ik moet eerlijk zeggen, ze rijdt nu op klapschaatsen. Ik kan dat niet", onthulde Van As onlangs in de podcast die ze voor Sportnieuws.nl maakt met voormalig teamgenote Ellen Hoog. "Het was wel heel leuk om te zien, ik had het niet verwacht.”