Tophockeyster Pien Sanders en OranjelLeeuwin Jill Roord delen regelmatig foto’s en video’s met elkaar, maar deze week gingen ze een stap verder: ze staan samen op de cover van Linda Meiden. Dat zorgt voor veel aandacht in de media én komt uitgebreid ter sprake in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast met Ellen Hoog en Naomi van As.

“Heb jij het artikel van Pien en Jill voorbij zien komen?”, vraagt Sportnieuws.nl-verslaggever Aron Kleeven, die Hoog deze week vervangt. “Ja, zeker. Dat zag ik natuurlijk op mijn tijdlijn. Ik kon er niet omheen”, antwoordt ex-tophockeyster Van As.

Pikant

Van As heeft genoten van de beelden: “Leuk. Ik vond het pikante foto’s, maar er spatte wel heel veel liefde vanaf. Je ziet echt dat die twee helemaal gek zijn op elkaar. Dat ze elkaar helemaal hebben gevonden en helemaal blij en gelukkig zijn. Dat vond ik heel leuk om te zien.”

“Heb jij het ook gezien?”, vraagt Van As. Waarop Kleeven antwoordt: “Ja, ik heb het veel voorbij zien komen online natuurlijk. Ook tijdens wedstrijden van elkaar zag je al dat ze het heel erg leuk hebben samen. Op het EK afgelopen zomer zag je Pien ook in de Oranje Mars voorbij komen.”

'Leuk om te lezen'

Van As bevestigt: “Ik heb het interview ook even gelezen en ze zijn ook echt super openhartig. Dat je denkt: ‘zo, dat je dat allemaal durft te zeggen’, maar dat doen ze gewoon. En dat moeten ze zeker lekker doen. Dat vond ik ook leuk om te lezen.”

Ze vervolgt: “Het was gewoon gelijk dikke mik. Volgens mij wisten ze na een week al dat ze met elkaar wilden trouwen. Alleen maar leuk. Ik denk ook: als je zo gek op elkaar bent en je bent verliefd, dat komt ook je sportprestatie vaak ten goede.”

Veel aandacht

Kleeven vraagt hoe Van As kijkt naar de grote aandacht die het koppel krijgt. Van As: “Dat beseffen ze denk ik wel. Ze staan natuurlijk heel erg in de picture. En ze delen zelf ook veel, dat vinden ze denk ik ook leuk. Dan weet je dus ook dat je overal voorbij komt.”

“Ze waren ook gasthoofdredacteuren bij Linda Meiden. Dan krijg je gewoon veel aandacht. En als je dat leuk vindt en je wil dat, dan moet je dat zeker doen. Maar als je dat lastig vindt en je wil af en toe lekker in de luwte leven, dan is dat wel uitdagend”, besluit Van As.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl het sportweekend. Deze week natuurlijk het tot nu toe succesvolle WK handbal én de spectaculaire overwinning van Max Verstappen in Las Vegas, die de titelstrijd tot aan de laatste race spannend houdt. Beluister de podcast hieronder of via je favoriete app.

Reageer en praat mee!