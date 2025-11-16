Olympisch kampioen Mark Tuitert heeft in zijn schaatscarrière al veel medailles om zijn nek gehangen gekregen, maar zondag was het even zijn beurt om een medaille bij iemand anders om de nek te hangen. Zijn oma vierde namelijk een bizarre mijlpaal.

Janna Tuitert is de oudste inwoner van de gemeente Rijssen-Holten geworden. Ze vierde namelijk haar 102de verjaardag en dat werd groots gevierd in huize Tuitert. Kleinzoon Mark, inmiddels zelf ook 45 jaar oud, hing een gouden medaille om de nek van zijn oma. Zij is geboren in 1923 en maakte dus veel mee in de wereld. Zij was bijvoorbeeld al 87 jaar oud toen haar kleinzoon op de Olympische Winterspelen in Vancouver (Canada) verraste met de gouden medaille op de 1500 meter.

'Een gouden medaille voor mijn oma'

'102!! Een gouden medaille voor mijn oma Janna, want de oudste inwoonster van gemeente Rijssen-Holten. Geboren in 1923', schrijft Tuitert bij een mooie collectie van foto's en een video van zijn oma op Instagram. Kjeld Nuis reageert vanuit Salt Lake City met een emoji met hartjesogen. De jarige jet reageert nog vol energie en kan lachen om de boodschap op de medaille. Ze wordt daar 'oma Pip' genoemd. Voor veel volgers van ex-topschaatser Tuitert is het heel bijzonder dat hij zijn oma nog heeft, zeker op deze leeftijd.

Gouden olympiër

De olympisch gouden medaille is zonder twijfel het hoogtepunt in de carrière van Tuitert. Individueel werd hij namelijk nooit wereldkampioen. Alleen met de ploegenachtervolging op de WK afstanden in 2005 in Inzell werd hij eens de beste van de wereld. Wel werd hij Europees kampioen allround en won hij diezelfde titel op de WK junioren. De 1500 meter was zijn specialiteit, maar op de WK afstanden in 2004 én 2005 werd hij tweemaal tweede. Zijn bekroning volgde in 2010 met olympisch goud in Vancouver. Met de ploegenachtervolging pakte hij tweemaal olympisch brons.

Kauwgom

Na zijn carrière gaf hij onder meer lezingen en ontwierp hij zijn eigen kauwgom met cafeïne, om prestaties te bevorderen. Daarnaast is hij een positiviteitsgoeroe en deelt hij zijn gedachten in wekelijkse columns.