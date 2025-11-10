De herfst heeft zijn intrede gedaan en dus is het schaatsen geblazen. Maar die sport is onlosmakelijk verbonden met ziek worden, ondervond bijvoorbeeld ook Joy Beune meteen bij de start van het seizoen. De Nederlandse topper miste haar favoriete afstanden op de NK. Ex-topschaatser Mark Tuitert weet als geen ander hoe gevaarlijk deze periode is.

"Als schaatser was dit altijd het moment om extra voorzichtig te zijn", schrijft hij in zijn wekelijkse column. "Het laatste wat je wilt, is een griep oplopen. Daar word je niet vrolijk van, zeker niet met belangrijke wedstrijden in het vooruitzicht. Als ik het heb over besmettelijkheid, dan denk ik niet alleen aan virussen. Ook je stemming is besmettelijk." De voormalig olympisch kampioen haalt een onderzoek aan, waarin geconstateerd werd dat 'stemmingen zich razendsnel verspreiden'.

'Je wordt aangestoken, positief of negatief'

"We spiegelen elkaars toon, houding en blik, vaak zonder het te merken. Je wordt aangestoken, positief of negatief, met het gemoed van de groep. De sfeer in een kamer pik je vaak feilloos op. Jouw humeur is daarmee ook mijn probleem – of misschien wel mijn oplossing. Want als jij moppert, voel ik dat. En als ik mok, draag jij dat mee. We beïnvloeden elkaar voortdurend, of we dat nu willen of niet."

Tuitert geeft de boodschap mee dat iedereen zelf kan kiezen hoe een dag verloopt. Begeef je in een omgeving waar je je door wil laten besmetten. "Je kunt niet kiezen wat anderen doen, maar wel met welke instelling jij opstaat, hoe jij iedere dag thuis en op je werk verschijnt. Hoe je anderen besmet."

Salt Lake City

De internationale schaatstop is inmiddels neergestreken in het Amerikaanse Salt Lake City voor de eerste wereldbeker. Veel Nederlanders kozen ervoor om vlak na de NK afstanden al af te reizen naar de razendsnelle baan op hoogte, om zo optimaal voorbereid te zijn. Niet alleen virussen of andere ziektes kunnen roet in het eten gooien, ook een jetlag speelt veel schaatsers aan de andere kant van de wereld vaak parten. Zo reist Merel Conijn bewust niet af om haar olympische voorbereiding niet teveel te verstoren.