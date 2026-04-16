Kim Kardashian en Lewis Hamilton zorgen opnieuw voor flink wat geruchten. De realityster en de Formule 1‑kampioen werden namelijk samen gespot tijdens een opvallend uitje in Los Angeles. En dat zorgde meteen voor één grote vraag: gaan de twee binnenkort samenwonen?

De twee werden woensdag samen gezien bij een luxe woonwinkel in de Amerikaanse stad. Geen snelle boodschap, maar serieus interieurshoppen. Tapijten, woonaccessoires… het stel leek duidelijk inspiratie op te doen voor een huis. De twee kozen voor een comfortabele outfit, waar Hamilton met een baseballpet nog een beetje onder de radar probeerde te blijven.

Na het winkelrondje stapten de twee samen in een auto en reden ze weg. Genoeg reden voor fans om te speculeren: zijn ze hun gezamenlijke nestje al aan het voorbereiden? De romance tussen de twee lijkt namelijk steeds serieuzer te worden. Vorige week vloog Kardashian nog op en neer om slechts 24 uur met Hamilton door te brengen in Londen.

'Korte, waardevolle tijd'

Volgens insiders doen de twee er alles aan om elkaar te blijven zien. "Lewis en Kim zijn allebei extreem druk, maar zodra ze een gaatje hebben, maken ze tijd voor elkaar", vertelt een bron The Sun. "Ze hadden maar kort samen, maar het was wel waardevolle tijd."

Lewis Hamilton en Kim Kardashian steeds meer samen

De relatie werd begin dit jaar voor het eerst echt zichtbaar. In januari verbleven de twee samen in Engeland. Niet veel later maakten ze hun publieke debuut als koppel tijdens de Super Bowl. Daar zaten ze samen in een luxe skybox. Onlangs gingen de twee nog vermomd naar het festival Coachella, maar dat had weinig effect. De twee tortelduifjes werden samen op de gevoelige plaat vastgelegd. Volgens de bron is het meer dan een flirt: "Kim is echt gek op hem."

Met gezamenlijke trips, familiebijeenkomsten én nu zelfs interieurshoppen lijkt één ding duidelijk: deze onverwachte celebrity‑romance wordt steeds serieuzer. Misschien zien we binnenkort wel een nieuw powerkoppel onder één dak.

F1-seizoen

Hamilton is inmiddels bezig aan zijn twintigste seizoen in de Formule 1. Zeven keer werd hij wereldkampioen, waarmee hij dat record deelt met Michael Schumacher. Hamilton rijdt tegenwoordig bij Ferrari. Na een horrorseizoen afgelopen jaar is hij 2026 wat beter begonnen. Hij heeft al 41 punten te pakken, waarmee hij vierde staat in de WK-stand. Begin mei komt de Brit pas weer in actie, dan rijdt hij de Grand Prix van Miami.