Omstreden Ajax-speler stapt het huwelijksbootje in: 'Het is iets voor altijd'

Chuba Akpom deelde dinsdag uitstekend privénieuws: de spits van Ajax is getrouwd met zijn vrouw Letitia Sophia. Verschillende teamgenoten van de club waar hij onder contract staat feliciteren hem met deze prachtige stap.

Akpom is omstreden in Amsterdam. In de eerste seizoenshelft was hij de derde spits achter Brian Brobbey en Wout Weghorst. Om die reden werd de Engelsman veelal ingezet als buitenspeler. Toen de linkerflank in de winter werd aangevuld met Oliver Edvardsen van Go Ahead Eagles, bleek Akpom overbodig.

De 29-jarige Akpom koos eieren voor zijn geld en liet zich een half seizoen verhuren aan Lille. Bij de Franse club kwam hij veertien keer in actie en scoorde drie keer. Lille had de spits na de huurperiode voor twaalf miljoen euro over mogen nemen, maar de club besloot die optie niet te lichten.

Felicitaties van Ajacieden

En dus verschijnt Akpom straks weer op het trainingsveld bij Ajax, waar hij zich mag bewijzen onder nieuwe trainer John Heitinga. Zijn contract loopt namelijk nog tot de zomer van 2028. En dat doet de aanvaller dus als getrouwd man. Akpom deelde dinsdagavond een post op Instagram, waarop hij zijn zwangere vrouw ten huwelijk vroeg.

Veel Ajacieden feliciteerden hem in de comments. Anton Gaaei, Davy Klaassen, Owen Wijndal en Kian Fitz-Jim zijn een paar van zijn medespelers die met hartjes onder de post reageren. Ook andere voetballers - zoals Jong Oranje-spits Noah Ohio - zijn blij voor Akpom, die trouwde in Montenegro. De vrouw van Akpom is bekend als beauty artist en er zijn dan ook nog genoeg andere beroemdheden die het stel feliciteert.

