Ajax-trainer John Heitinga kreeg opvallend advies van zaakwaarnemer, maar tekende tòch bij geplaagde topclub

John Heitinga werd afgelopen weekend officieel aangesteld als nieuwe trainer van Ajax. Zijn zaakwaarnemer Rob Jansen had echter een andere route voor de coach voor ogen. Heitinga volgde zijn advies niet op.

Dat vertelt Jansen in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Daar wordt uitgebreid gesproken over Heitinga. Die na zijn rol als assistent-coach van Liverpool aan de slag gaat bij Ajax, samen met Marcel Keizer. De kwaliteiten van de zaakwaarnemer worden niet in in twijfel getrokken. "Nou, op één ding na", zegt Wim Kieft. "Heb jij tegen Heitinga gezegd dat hij niet naar Ajax moet gaan?", vraagt hij zich af.

Daarop reageert Jansen bevestigend. "Ja, dat heb ik gedaan. We waren eigenlijk met hele andere clubs bezig, dat is bij Ajax ook bekend. We wisten al dat hij weg zou gaan bij Liverpool, omdat hij klaar is voor de volgende stap."

'Hij zit pas op de basisschool'

Daar zijn de anderen het niet helemaal mee eens. "Is hij nu al uitgeleerd bij Arne Slot?", zegt schrijver Michel van Egmond. "Hij zit pas op de basisschool." "Hij wil op eigen benen staan", zegt Jansen. Hoewel Liverpool wel graag had willen verlengen.

Er was interesse vanuit Duitsland. "Maar Ajax kwam toch terug. Toen heb ik wel gezegd: 'Ik weet niet of dat helemaal de juiste keuze is, vanwege de situatie bij de club''", geeft de zaakwaarnemer toe. "John heeft zelf de gesprekken gevoerd met Alex Kroes. Daar heeft hij het gevoel aan overgehouden dat hij het wél kan."

Wat ook doorslaggevend was, is de samenwerking met Marcel Keizer. "Die heeft een hele goede reputatie en ze kennen elkaar heel goed." Uiteindelijk besloten ze dus toch om ervoor te gaan.

'Doe het niet'

Dat leidt tot wat verbazing bij de andere podcastmakers. "Dus jij zegt tegen Heitinga: 'Doe het niet'. Maar hij verdwijnt in een kamer met Kroes, komt eruit en zegt: 'Ik doe het toch?'", vraagt Van Egmond zich af. "Dat is iets te simpel", vindt Jansen.

"Ik had de neiging om een andere kant op te gaan", legt hij uit. "Maar Ajax is zijn club en hij kent daar iedereen. Dat is een voordeel." Ook daarover ontstaat weer discussie. "Kan ook een nadeel zijn", valt Van Egmond hem in de rede. "Nee het is een voordeel, dat bepaal ik wel", zegt Jansen stellig. "Dus hij gaat aan die klus beginnen."