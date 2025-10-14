De vriendin van Erling Haaland doet het goed op sociale én in de Britse media. De 22-jarige Isabel postte een nieuwe foto op haar Instagram en kreeg daar ook de nodige complimenten van een andere 'WAG'.

Haaland speelt al een tijdje bij Manchester City en bouwde daar een uitstekende band op met Jack Grealish. Ook de vriendinnen van beide spelers kunnen goed met elkaar overweg. Dat Grealish nu op huurbasis bij Everton speelt, doet daar niks aan af.

Isabel Haugseng Johansen postte maandag een foto op Instagram terwijl ze in Rome was. 'Ik mis het nu al', schrijft ze erbij. De vriendin van Haaland genoot van een weekendje weg, terwijl de superspits verplichtingen had met zijn nationale ploeg. De Noor scoorde een hattrick tegen Israël (5-0) en speelt dinsdagavond nog een oefenwedstrijd tegen Nieuw-Zeeland.

Overladen met complimenten

'Oh wow, je ziet er ongelooflijk uit', reageerde Sasha Attwood op de foto van Isabel. De 29-jarige Sasha is de vriendin van Grealish en zij is niet de enige die zo positief over de vriendin van Haaland denkt. Heel de commentsectie staat vol met complimenten voor het uiterlijk van de jonge Noorse.

Hoe Haaland en Isabel elkaar hebben leren kennen

Isabel is vroeger zelf ook voetbalster geweest, in de jeugd van Bryne FK. Daar leerde zij Haaland ook kennen. De spits voegde daar aan toe dat het pas romantisch werd, toen hij bij Borussia Dortmund speelde. Het lijkt erop dat zij nu vijf, zes jaar samen zijn. In december 2024 kregen zij samen een zoontje.

Haaland - die door zijn hattrick tegen Israël op 51 interlandgoals in 46 wedstrijden staat - liet ook al doorschemeren dat hij binnenkort wil gaan trouwen met zijn vriendin. De 25-jarige goalgetter is dit seizoen op voetbalgebied al enorm op dreef. In de Premier League scoorde hij negen keer in zeven wedstrijden en in de Champions League staat de teller op drie uit twee.