Noorwegen speelt zaterdagavond een beladen duel tegen Israël in de WK-kwalificatie. Voorafgaand aan de wedstrijd was er al een hoop ophef, maar tijdens het duel voltrok zich ook een drama voor topvoetballer Erling Haaland op het veld.

De WK-kwalificatiewedstrijd in groep I kende vanavond een bizarre start. Haaland miste maar liefst twee strafschoppen voor de thuisploeg. Noorwegen kreeg al na drie minuten een strafschop. Patrick Berg werd neergehaald in het strafschopgebied, waarna scheidsrechter Szymon Marciniak resoluut naar de stip wees.

De 25-jarige wist die strafschop echter niet te benutten, maar hij kreeg een tweede kans. De strafschop moest worden overgenomen omdat Daniel Peretz, de Israëlische doelman, niet met één voet op de lijn stond.

Haaland koos direct een andere hoek, maar ook deze keer wist hij Peretz niet te verschalken. De Israëlische keeper deed zijn werk en pareerde de zwakke inzet.

Eigen doelpunten

Ondanks die domper, liet de Noorse ploeg zich niet uit het veld slaan. Het team van Stale Solbakken opende de score in de 18e minuut, na een eigen doelpunt van Khalaili.

Enkele minuten later revancheerde Haaland zich spectaculair door de 2-0 binnen te schieten in minuut 27. Het was een droomstart voor de Noren, die met een comfortabele 3-0 voorsprong de rust ingingen, dankzij een tweede eigen doelpunt van de wedstrijd, van Nachmias.

In de tweede helft maakte Haaland zelf nog twee doelpunten waardoor de Noren op een ruime voorsprong van 5-0 kwamen.

Demonstraties

Het duel is beladen vanwege de situatie in Gaza. Veel pro-Palestijnse demonstranten voerden actie rondom de wedstrijd. Bovendien werden de spelers van Israël uitgefloten bij het betreden van het veld.

Met een overwinning op Israël zou Noorwegen 18 van de 18 mogelijke punten pakken. Ze staan nu onbetwist aan kop in groep I. Italië staat tweede met 9 punten, maar heeft nog twee wedstrijden tegoed. De Italianen spelen vanavond uit tegen Estland.

