Topvoetballer Erling Haaland ziet er uit als of hij voor niets of niemand bang is. Meedogenloos is de Noorse viking voor het doel. Maar zodra het licht uit gaat, bekruipt Haaland een beangstigend gevoel.

Dat is haast niet voor te stellen, als je bedenkt dat Haaland de lever en het hart van koeien eet. Iets wat hij omschrijft als superfood. "Dat is wat ik nodig heb om op mijn best te zijn", vertelde hij ooit in een interview met Viaplay. Ook zien veel voetballiefhebbers hem als machine, door de stoïcijnse manier hoe hij doelpunten aaneen rijgt.

Haaland is bang voor de dood

Alleen machines hebben geen emoties, Haaland wel. "Ik ben momenteel bang voor de dood, omdat ik niet weet wat er gebeurt," vertelt de topspits in een interview met de Noorse televisiezender NRK. Deze doodsangsten kwellen hem vooral voordat hij in slaap valt. "Het is beangstigend als je alleen in bed ligt voordat je in slaap valt en denkt: 'Wat gebeurt er op de dag dat ik sterf?' Ga ik naar de hemel? Kom ik in de hel?", vraagt hij zich hardop af.

Haaland sprak ook over de dood van Ivar Eggja, een goede familievriend die vorig jaar overleed. "Hoe ik daarmee omga? Het is moeilijk. Het is triest dat hij er niet meer is. Ik zal hem de rest van mijn leven missen", bekent de aanvaller. "Hij zei dat ik plezier moest hebben op het veld en moest proberen iedereen te verslaan. Hij wilde dat ik meer uit mijn leven zou halen, zelfs zonder hem. Het is belangrijk om dat te onthouden."

Indrukwekkend doelpuntentotaal

De 25-jarige Haaland scoorde woensdag zijn 51e en 52e treffer in de Champions League. Daar had hij maar 31 wedstrijden voor nodig. Overigens hielpen die twee goals Manchester City niet aan de zege in het miljardenbal, uit bij Monaco werd het in de laatste minuten 2-2.

Op clubniveau maakte de 25-jarige Haaland al 272 goals in 340 duels. Voor de Noorse ploeg staat de teller op 48 goals in 45 wedstrijden. Kortom: een doelpuntenmachine. Alleen wel eentje met emoties.