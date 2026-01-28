Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat weet de Britse baanwielerlegende Sir Chris Hoy inmiddels ook. Ondanks dat hij terminaal ziek is, ging hij met de mountainbike op pad. Dat liep fout af.

Zijn val is al 12 weken geleden, Hoy omschreef het destijds als 'het ergste ongeluk dat ik ooit heb gehad'. Dat zegt wat, aangezien hij als baanwielrenner ook wel eens met een rotvaart de baan in een velodroom van dichtbij heeft gezien. Bij de crash liep hij meerdere breuken in zijn rechteronderbeen en knie op. Daarvan deelt Hoy röntgenfoto's in een anderhalve minuut durende video op Instagram.

Heftige operatie

De post op Instagram begint nog leuk, met Hoy die een wheelie doet op zijn mountainbike. Maar als snel slaat de sfeer om. De Schot belandde door zijn verwondingen op de afdeling voor zware trauma's. Hoy moest een pittige operatie ondergaan, waarbij metalen staven en schroeven in zijn onderbeen werden geplaatst.

In de video laat de 49-jarige de 'dikke littekens' zien die zijn gekneusde en gezwollen been, evenals de hechtingen, heeft achtergelaten. Hoy bezocht tijdens zijn revalidatie nog het WK darts met zijn vrouw Sarra, waarbij hij met één kruk werd gespot. Ook deelde hij de Ballon d'Art uit aan wereldkampioen Luke Littler. Elf weken na zijn ongeluk kon hij weer helemaal zelfstandig lopen, deze week kroop hij weer op de fiets.

'Het heeft me veel geleerd'

Dus klom Hoy in de virtuele pen. "Precies 12 weken geleden moest ik een spoedoperatie ondergaan na een nare valpartij op mijn mountainbike. Het is sindsdien een zware tijd geweest. Ik had geen idee hoe zwaar anderen het moeten hebben gehad met soortgelijke blessures", schrijft hij. "Het herstel gaat door, maar dit heeft me veel geleerd, niet in de laatste plaats dat je niet kunt voorspellen wat er in het leven gaat gebeuren, en dat je alleen controle hebt over wat je wél kunt beïnvloeden."

In de post bedankte Hoy zijn chirurg, fysiotherapeut, masseur en uiteraard zijn vrouw. "Ze heeft me zoals altijd met liefde en humor door moeilijke tijden heen geholpen", aldus Hoy, die ook dankbaar was voor zijn vrienden. Terwijl hij niet mobiel was, hielpen zij met het verplaatsen van enkele meubels. "Bedankt voor alle bezoekjes en lachbuien die me opbeurden."

Terminaal

In 2024 werd bekend dat Hoy, tot 2021 de succesvolste Britse olympiër met zes gouden medailles, kanker had. Al snel bleek dat het terminaal was. Hoy had prostaatkanker, met uitzaaiingen in zijn bekken, heup, ruggengraat en ribben. Destijds kreeg hij te horen dat hij nog twee tot vier jaar te leven had.