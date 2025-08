De legendarische baanwielrenner Chris Hoy (49) lijdt aan prostaatkanker. De Brit maakte dat in 2023 bekend. De zesvoudig olympisch kampioen geeft een update.

Hoy, die 20 jaar geleden veel fraaie duels uitvechtte met de Nederlands baanwielrenner Theo Bos, is dankbaar dat hij de ziekte relatief vroeg op het spoor kwam. Veel vrienden van hem overleden vrij plots, zodat ze geen kans hadden om afscheid te nemen van dierbaren. "Wat zouden ze daar voor gegeven hebben?", vraagt Hoy zich af in The Telegraph.

'Je hebt geluk'

"En daarom denk ik: zo, je hebt geluk!", zegt Hoy. "Kijk eens wat een voorrecht ik geniet. Ik heb tijd om het leven nog te waarderen." De vroege dianogse hing samen met een pijnlijke schouder. Daarvoor ondering de Brit een scan, waarna een tumor werd ontdekt. Verdere testen wezen uit dat de kanker zich had verspreid naar zijn botten.

Hoy voert de laatste tijd campagne zodat mensen zich regelmatig laten doorlichten door medisch specialisten. Ook oud-rugbyspelers Rob Burrow en Doddie Weir maken mensen zich bewust van hun medische status. "Zij staan op en vertellen met humor hun verhaal", aldus Hoy. "Ze beseffen dat ze een verschil kunnen maken. Daarom doe ik dit: als ik ook maar het kleinste beetje impact kan hebben..>"

Tour de 4

Hoy heeft enorm veel steun geput uit zijn familie. In september doet hij mee aan de benefietwedstrijd Tour de 4. Hij traint lekker door en kijkt uit naar het wielerevenement. Het helpt om weer een doel in de agenda op te kunnen schrijven. "Het is vooral angst voor de toekomst die zorgt voor onrust en stress", zegt Hoy.

"Zo werkt het bij de meeste mensen. Daarom moet je niet al te ver vooruit kijken in een poging om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Want dat weet je simpelweg niet."

Prostaatkanker

Zijn leven draait nu niet meer om gouden plakken, volle stadions en de kick van razendsnel door de bocht vliegen. Simpele geneugtes zijn echter ook bevredigend, heeft hij gemerkt. Tijd spenderen met zijn kinderen, een mooie film kijken, samen lachen. En ondertussen zijn medische missiewerk doen.

"Als ik meehelp aan het verlagen van het aantal mannen dat overlijdt aan prostaatkanker, dan zou het ongelooflijk zijn."