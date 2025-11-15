Memphis Depay was vrijdagavond andermaal belangrijk voor het Nederlands elftal. Met een doelpunt redde hij Oranje van een nederlaag tegen Polen. Op sociale media ging het vooral over een post van Depay, waar veel racistische drek op werd gereageerd.

Depay plaatste een foto op zijn Instagram-verhaal, zittend in het vliegtuig richting Polen. Daarbij was hij omringd door aanvoerder Virgil van Dijk, de broertjes Timber, Nathan Aké en Xavi Simons. Dat plaatje werd gedeeld door het populaire medium 433nl met de caption: 'Ze zijn terug hoor: de vliegtuigfoto's van Memphis'.

Racistische reacties op foto Memphis

Onder anderen de geblesseerde Denzel Dumfries en topkickbokser Rico Verhoeven gaven de post een like. In de comments wensten veel mensen Nederland succes. Maar er waren ook walgelijke reacties over de huidskleur van de spelers. Dat ving muziekzender FunX op. Zij zetten ze de reacties, veelal van een anoniem account, op een rijtje. 'Maar wel juichen als ze scoren', is de veelzeggende tekst erbij.

Dat bleek ook het geval. Enkele uren na het bericht van FunX maakte Depay zijn 55e interlandgoal voor Nederland, waarmee hij zijn status als topscorer verstevigde. Ook werd Virgil van Dijk de speler met de meeste wedstrijden als aanvoerder van Oranje: 71. Dat record deelt hij met Frank de Boer, maar zal hij normaal gesproken na maandag tegen Litouwen alleen dragen.

Oud-topvechter Remy Bonjasky spreekt zich uit over racisme in Nederland

Voormalig kickbokser Remy Bonjasky kreeg tijdens zijn actieve carrière ook te maken met racisme. De in Suriname geboren K-1-kampioen vocht onder de Nederlandse vlag. "Ik moet eerlijk zeggen, daar heb ik soms nog wel spijt van. Als ik wat goeds deed, was ik altijd die Nederlander, maar als ik iets fouts deed dan ben ik die Surinamer", zei hij in een openhartig interview met Sportnieuws.nl.

"Je wordt vaak genoeg, vooral als het fout gaat, op je uiterlijk beoordeeld. Dat ervaar ik nu zelfs nog steeds dus en dat vind ik soms wel jammer. Die jongens doen stinkende best voor Nederland, maar als het dan niet goed gaat, dan word je nog steeds gediscrimineerd."

