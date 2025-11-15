Remy Bonjasky, een Nederlands vechtsporticoon, heeft zich in een interview met Sportnieuws.nl uitgesproken over de blijvende discriminatie in Nederland. De voormalig topsporter geeft toe dat hij soms spijt heeft van zijn keuze om Nederland te vertegenwoordigen in zijn carrière. "Als je iets fouts doet, ben je weer die Surinamer...", stelt Bonjasky.

Bij het nationale elftal spelen tegenwoordig meerdere Nederlanders met Surinaamse roots, zoals doelman Etienne Vaessen (FC Groningen), middenvelder Tjaronn Chery (NEC), aanvaller Richonell Margaret (Go Ahead Eagles) en oud-Feyenoorder Jean-Paul Boëtius. Hun keuze voor Suriname in plaats van Nederland weerspiegelt een bredere ontwikkeling binnen de sport, een thema waar oud-topvechter Remy Bonjasky zich persoonlijk mee verbonden voelt.

'Dan ben je weer die Surinamer...'

De drievoudig wereldkampioen kickboksen vindt het een mooie ontwikkeling. "Bij heel veel praatprogramma’s wordt gezegd: hoezo kiezen ze voor hun land van herkomst en niet voor Nederland? Ik kan dat wel begrijpen, maar toen ik nog actief was in de vechtsport heb ik altijd voor Nederland gekozen. Ik moet eerlijk zeggen, daar heb ik soms nog wel spijt van. Als ik wat goeds deed, was ik altijd die Nederlander, maar als ik iets fouts deed dan ben ik die Surinamer."

Bonjasky benadrukt het belang van waardering en erkenning, iets waar veel spelers met een migratieachtergrond mee worstelen. "Ik begrijp daarom heel goed dat jongens voor hun eigen land kiezen. Ze willen ook gewoon gewaardeerd worden voor wat ze zijn en hun prestaties. Je wordt vaak genoeg, vooral als het fout gaat, op je uiterlijk beoordeeld. Dat ervaar ik nu zelfs nog steeds dus en dat vind ik soms wel jammer. Die jongens doen stinkende best voor Nederland, maar als het dan niet goed gaat, dan word je nog steeds gediscrimineerd."

Racisme blijft een probleem

Bonjasky haalt pijnlijke herinneringen op die helaas nog steeds actueel blijken te zijn. "Dat gebeurde dertig jaar geleden al, maar er worden nu nog steeds apengeluiden gemaakt en bananen gegooid. Toen ik twaalf jaar was gebeurde dat al met ouders langs het voetbalveld, maar dat gebeurt nu nog steeds", vertelt Bonjasky, die daarom bewust wijst op het hardnekkig probleem in de sportwereld.

"Ik begrijp dat mensen zeggen: hij geniet toch hier zijn opleiding? Maar aan de andere kant is deze ontwikkeling wel mooi. Op deze manier hebben kleinere voetballanden ook meer kans om mee te doen", legt hij uit. Door te kiezen voor Suriname, geven deze spelers het land de kans om zich op het internationale toneel te bewijzen. Het huidige succes van Suriname in de WK-kwalificatie laat zien wat een dergelijke keuze kan betekenen voor een klein voetballand.

Voorbeeld bij Nederlands elftal

Bonjasky deelt een pijnlijk voorbeeld. Kort voor het voetbalduel tussen Nederland en Polen deelde Memphis Depay een foto waarop hij in het vliegtuig poseerde met onder andere Virgil van Dijk, Nathan Aké, de broertjes Timber en Xavi Simons. De foto zorgde echter voor bizarre reacties, waarbij de voetballers, die met trots spelen voor Oranje, werden aangevallen vanwege hun huidskleur.

Zoontje met veel talent

Op lange termijn staat de zoon van Remy Bonjasky, Dean (15), mogelijk óók voor een moeilijke keuze. De jonge voetballer speelt sinds vorig jaar bij Premier League-club West Ham United, al is hij momenteel herstellende van een blessure en is het nog maar de vraag of hij überhaupt terugkeert bij de Engelse club. Voorlopig denkt hij nog niet na over voetballen voor Suriname, stelt zijn vader. "Hij is heel erg gericht op het voetbal in Europa. Hij kijkt naar het Surinaamse voetbal en denkt: dit is nog onder het niveau van de Keuken Kampioen Divisie."

De voormalig kickbokskampioen begrijpt zijn zoon wel. "Toen ik zelf op het hoogste niveau vocht, keek ik ook alleen maar naar de landen waar er heel goed gevochten wordt. Toen was er in Suriname helemaal geen kickboksen, dus ik begrijp wel dat de kinderen op die manier ernaar kijken. Er loopt ook gewoon nog niemand rond waar hij tegenop kan kijken", besluit Bonjasky.

Eerste WK ooit op de loer voor Suriname

Met nog één duel te spelen voert Suriname de ranglijst aan in kwalificatiegroep A. Als Suriname dinsdag wint van Guatemala en Panama tegelijkertijd El Salvador verslaat, wordt het doelsaldo de doorslaggevende factor. Op dit moment heeft Suriname een voorsprong van drie doelpunten op Panama.