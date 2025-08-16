Johan Derksen en zijn vrouw moesten deze zomer een groot verlies verwerken. Het gezin is niet meer compleet en dat valt het stel nog steeds zwaar. Geëmotioneerd spreekt de oud-voetballer over het verdriet.

Zijn geliefde hond Cuby is eind juni overleden. Het vaste gezicht van Vandaag Inside had een bijzondere band met het huisdier, net als zijn vrouw. De hond, vernoemd naar de band Cuby + Blizzards, sliep ook altijd bij hen in bed. Cuby was al oud en moest ingeslapen worden.

Het verlies was moeilijk, met name voor de vrouw van Derksen. "Zij heeft alle spullen van de hond aan het asiel cadeau gedaan en gezegd: 'Dit wil ik nooit meer meemaken", vertelt De Bromsnor aan Shownieuws. "Ik hoop dat ze bij die mening blijft."

Het overlijden van de hond heeft ook bij Derksen zelf veel teweeg gebracht. Zichtbaar geëmotioneerd vervolgt hij: "Kijk, ik ben 76. Je weet niet hoelang je nog fit blijft. En als je weer een jonge hond hebt moet je de eerste vijf jaar iedere keer met hem naar het bos. Dan kan ik iedere ochtend rennen voor een wolf."

Leeg bed

Het bed van Derksen en zou vrouw zal in ieder geval een stuk leger zijn vanaf nu. "Ja we kunnen weer tekeer gaan", zegt hij gekscherend. De voormalig hoofdredacteur van Voetbal International is al jaren getrouwd is met Isabelle Pikaar (geboren in 1961, twaalf jaar jonger dan Derksen). Met haar woont hij samen in het Drentse Grollo. Dochter Marieke komt uit het eerste huwelijk van Derksen. Zijn eerste vrouw overleed bij een val van de trap. Zijn tweede huwelijk eindigde in een scheiding.

Terugkeer op tv

Derksen is vanaf maandag weer iedere werkdag te zien bij VI, samen met Wilfred Genee en René van der Gijp. Na een welverdiende zomervakantie nemen ze het stokje weer over van De Oranjezomer.

Het programma kondigde vrijdag aan wie de vervanger van Van der Gijp zal zijn op woensdagen, nadat Albert Verlinde de overstap maakte naar RTL. Komend seizoen zal Wierd Duk zijn plek innemen. De plek tussen Duk en Derksen is afwisselend voor Raymond Mens en Thomas van Groningen.