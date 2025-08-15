Nog een paar nachtjes slapen en dan gaat Vandaag Inside weer van start. Toch hing er een groot vraagteken boven het programma, want wie moest nou de vaste vervanger van René van der Gijp worden na het vertrek van Albert Verlinde? Daar is nu antwoord op.

Het is journalist Wierd Duk die op woensdagavond de plek van Van der Gijp inneemt in het populaire programma op SBS 6. De oud-voetballer kwam met Talpa tot een overeenkomst om vanaf dit jaar één aflevering per week over te slaan. Voor de zomerperiode zat Verlinde op zijn plek, maar die kreeg een aanbieding van de concurrent.

Bekend gezicht

Helemaal nieuw is Duk niet met de setting. Hij verscheen al meerdere malen als gast bij Vandaag Inside en was ook deze zomer te zien bij De Oranjezomer. Het enige verschil is dat hij op woensdagen een plekje opschuift naar rechts. Dan zit hij naast presentator Wilfred Genee. De plek tussen Duk en Johan Derksen is afwisselend voor Raymond Mens en Thomas van Groningen.

De 76-jarige Derksen is tevreden met de komst van Duk. "Zeker in de aanloop naar de verkiezingen komende tijd. Daarnaast is Wierd op de hoogte van alle internationale brandhaarden. We kunnen niet om hem heen", citeert het Algemeen Dagblad hem.

Van de bar naar de tafel

Amerikakenner Raymond Mens is blij met zijn nieuwe rol. "Na drie jaar proeven aan de bar ga ik dus nu aan tafel en daar heb ik veel zin in. Ik heb natuurlijk vaak vanaf die bar de ontwikkelingen in Amerika kunnen duiden", reageert hij op de nieuwe vorm van Vandaag Inside.

"Wat ik heel tof vind is dat ik dat ook kan doen op andere dagen als de actualiteit daarom vraagt. En dat is leuk, want dan zie ik René ook nog."

Kijkers moeten nog even geduld hebben

De komende dagen is De Oranjezomer met Hélène Hendriks nog te zien op SBS 6. Vanaf volgende week neemt het befaamde trio van Vandaag Inside het dus weer over.