Voormalig topkeeper Petr Cech en zijn vrouw hebben een moeilijke beslissing genomen. De Tsjech is al 26 jaar samen met de moeder van zijn kinderen, Martina. Toch lijkt de liefde voorbij.

De twee gaan namelijk scheiden, zo meldt de oud-keeper van Chelsea en Arsenal op Instagram. "Martina en ik laten met verdriet weten dat we na 26 jaar samen uit elkaar gaan", schrijft hij in zijn story. "We blijven beste vrienden en enorm trots op onze twee prachtige kinderen."

Cech trouwde in juni 2003 met Martina Dolejšová. Samen hebben ze twee kinderen: dochter Adéla (geboren in 2008) en zoon Damián (geboren in 2009). Damián staat sinds dit jaar als keeper onder contract bij Fulham.

Cech nam in 2019 afscheid van zijn carrière als profkeeper in het voetbal. Maar sindsdien zit hij zeker niet stil. Zo houdt hij van drummen en heeft hij zelfs een eigen YouTube-kanaal waar hij popnummers speelt. Na zijn veotbalcarrière is hij ook begonnen als goalie in het ijshockey. Sinds 2023 speelt hij in de Elite Ice Hockey League voor de Belfast Giants.

Voetbalcarrière

In zijn loopbaan speelde Cech als doelman van onder andere Sparta Praag, Chelsea en Arsenal. Na zijn actieve loopbaan werd hij bij Chelsea technisch adviseur van 2019 tot 2022. Cech stond in zijn loopbaan als keeper bekend om zijn helm waar hij na een botsing altijd mee keepte. De doelman werd in zijn carrière maar liefst negen keer uitgeroepen tot Tsjechisch voetballer van het jaar.