Wilfred Genee valt Bas Nijhuis aan bij Vandaag Inside: 'Doe eens even normaal joh, wat is dit?!'

Wilfred Genee ging er maandagavond meteen met gestrekt been in bij Vandaag Inside. De presentator van de populaire talkshow legde het vuur aan de schenen van bargast Bas Nijhuis. De Nederlandse scheidsrechter schoof daags nadat hij Feyenoord - Go Ahead Eagles floot aan. Bij VI moest het natuurlijk gaan om het VAR-ingrijpen tijdens de Eredivisie-wedstrijd.

Nijhuis floot een verder 'onzichtbare' wedstrijd in De Kuip, maar werd in de eerste helft door de VAR gecorrigeerd na een verkeerde beslissing. Feyenoorder Anis Hadj Moussa werd omver gelopen in het strafschopgebied, maar Nijhuis vond het geen strafschop. De VAR wel en besloot de arbiter terug te fluiten. Uiteindelijk kreeg Feyenoord de strafschop wel en won de thuisploeg met 3-2. Daar ging het niet om bij Vandaag Inside, maar vooral over het foutje van Nijhuis.

'Doe nou eens even normaal'

"Bas, nog een beetje geslapen? VAR moest je weer helpen, je was van slag merkte ik. Weer een VAR die jou moet helpen om te zien wat er aan de hand is", ging Genee er meteen vol op in. Nijhuis reageerde als een boer met kiespijn. "Doe nou eens even normaal zeg, wat is dit voor opening joh?!" Daarna doet Johan Derksen ook een duit in het zakje. "Is het misschien een idee dat ik een keer met je meega als begeleider?"

'Wallen? Welke wallen?'

Daar moet Nijhuis wel weer om lachen. "Je was jezelf niet", zag Derksen, waarna Genee ook weer inhaakt. "Je hebt dus gewoon slechte assistenten?", haalt hij het bloed onder de nagels bij de arbiter vandaan. "Nee helemaal niet. Het was prima. Als de VAR het goed doet is het fijn." Genee wijst een verbouwereerde Nijhuis ook even fijntjes op zijn wallen onder zijn ogen. "Wallen? Welke wallen?", reageert de Nederlandse scheids. Daarna schakelt Genee gauw verder naar het volgende onderwerp.

Nieuwe topper

Nijhuis krijgt na Feyenoord - Go Ahead Eagles meteen weer een topploeg onder zijn hoede. Komend weekend moet hij naar FC Groningen - PSV. Collega-scheids Dennis Higler wordt nog altijd van de Eredivisie afgehouden na zijn fouten bij Ajax - AZ half maart.

