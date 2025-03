Johan Derksen flink uitgelachen bij Vandaag Inside: 'Ik wist dat ik dit ging gebruiken'

Johan Derksen was maandagavond de sjaak tijdens Vandaag Inside. De voormalige baas van Voetbal International riep al heel het seizoen dat 'PSV fluitend kampioen zou worden'. Maar nu Ajax negen punten los staat en de Eindhovenaren met 2-0 versloeg, werd Derksen geconfronteerd met zijn eigen uitspraken. Tot hilariteit van de hele tafel van de talkshow.

Schaterlachend richtte presentator Wilfred Genee na het tonen van de woorden van Derksen zich tot het slachtoffer aan de overkant van de tafel. "Hier moet ik elke keer aan denken als ik de wedstrijden van Ajax en PSV zie. Ik zat in het stadion en wist al meteen dat ik dit weer ging gebruiken vandaag", lacht Genee. Derksen kan niet wachten om de presentator ooit terug te pakken. "Er komt een dag dat ik ook fragmentjes van jou heb."

Wilfred Genee gaat er meteen keihard in bij Bas Nijhuis: 'Doe eens even normaal joh, wat is dit?!' Wilfred Genee ging er maandagavond meteen met gestrekt been in bij Vandaag Inside. De presentator van de populaire talkshow legde het vuur aan de schenen van bargast Bas Nijhuis. De Nederlandse scheidsrechter schoof daags nadat hij Feyenoord - Go Ahead Eagles floot aan. Bij VI moest het natuurlijk gaan om het VAR-ingrijpen tijdens de Eredivisie-wedstrijd.

'Zelf zeggen dat je hebt gefaald'

Derksen verdedigt zijn standpunt van een paar maanden geleden, toen de wereld er nog heel anders uitzag in de Eredivisie. "Normaal gesproken... Ze stonden een straatlengte voor. PSV heeft gewoon de rode loper uitgelegd voor Ajax zo van: 'Worden jullie maar kampioen jongens'. Als je de trainer (Peter Bosz, red.) bent van de beste selectie van Nederland, dan moet je niet wachten op een beslissing van het bestuur, maar dan moet je zelf zeggen dat je hebt gefaald en dat voor hem een ander moet komen."

Ruud Gullit raadt PSV-spelers aan met elkaar op de vuist te gaan: 'Als niemand iets doet...' PSV leek halverwege de competitie nog onbedreigd op de landstitel af te stevenen, maar na de 2-0 nederlaag tegen Ajax geeft niemand meer een stuiver voor de ploeg van Peter Bosz. In het programma Rondo uitte Wesley Sneijder zijn zorgen over wat er bij PSV aan de hand is en tafelgenoot Ruud Gullit kwam vervolgens met een wel heel opvallende oplossing.

Vreemd geluidje

Naast Derksen zat Telegraaf-journalist Valentijn Driessen. Die zat midden in zijn harde analyse over PSV, toen hij ineens werd onderbroken door een raar geluidje. Aan zijn andere kant zat René van der Gijp Noa Lang na te doen met zijn typerende geluidje tijdens interviews: 'Prrtt'. Keihard lachend wordt de aanvaller van PSV ook nog even behandeld. "Hij praat wat vreemd hè. Zo kan het ook."

Dit is Noa Lang: van Ajax-pak bij Feyenoord tot lastpak bij PSV, rappen als Noano én landelijke aandacht met 'prrrt' Noa Lang is een van de meest besproken spelers in zowel de selectie van het Nederlands elftal als de Eredivisie. Hij heeft zichzelf de bijnaam 'lastpak' gegeven, bouwt aan een rapcarrière onder de artiestennaam Noano en staat bekend om zijn uitgesproken interviews. Dit weten we over Oranje-international Noa Lang.

Her en der kritiek

Volgens Derksen heeft trainer Bosz 'het geen moment uit de aankopen Lang en Joey Veerman gehaald'. Maar er is ook kritiek op Ajax-spits Brian Brobbey, 'een spits die niet kan scoren'. "Zou hij weleens bij zichzelf denken of hij wel goed kan voetballen?", vraagt Derksen zich af. Waar is hij nou eigenlijk wel sterk in? Hij is sterk ja, misschien is het een goede kooivechter." Gijp is het met hem eens: "Wat is hij slecht hè." PSV-keeper Walter Benitez is volgens de Driessen 'een drollenvanger die nooit een punt pakt voor PSV'.